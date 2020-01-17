"Приватбанк" запустив сервіс переказу коштів з іноземних карток

В Україні запрацював новий сервіс онлайн-переказів. Тепер на картки "Приватбанку" можна перерахувати гроші з платіжної картки VISA будь-якого банку світу.

Що відомо про сервіс

Важливо: Через уразливість на сайті Сareer.gov.ua паспорти та коди українців потрапили у відкритий доступ

Згідно з інформацією з офіційного сайту банку, цей сервіс буде корисним насамперед для українців, які працюють за кордоном, фрілансерів, а також родичів і друзів клієнтів банку, які проживають за кордоном.

В Україні запустили новий сервіс онлайн-переказів на картки "Приватбанку" з платіжної картки VISA будь-якого банку світу. Тепер можна миттєво перерахувати гроші з картки закордонного банку через веб- або мобільну версію "Приват24". При цьому для надіслання переказів не обов’язково бути клієнтом "Приватбанку" або реєструватися в додатку,

– йдеться в повідомленні.

Також цей сервіс стане в нагоді батькам іноземних студентів, які навчаються в Україні та волентерам, які зможуть вільно отримувати пожертви із-за кордону. Окрім того, іноземці, які приїхали в Україну або живуть тут, зможуть перераховувати гроші із своїх карток VISA на картки українців.

Як це працює

Надіслати переказ з іноземної картки VISA на картку "Приватбанку" можна в доларах, євро або гривні. Щоб переказати гроші, достатньо знати лише номер картки отримувача. Важливо: тариф за р2р-переказ з іноземних карток становить 3% від суми.

Зауважимо, наразі функція доступна у веб-версії "Приват24" та в мобільному додатку на Android. Для смартфонів з підтримкою iOS сервіс буде доступний трохи пізніше.

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