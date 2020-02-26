Перелік смартфонів, які отримають найпотужніший процесор Qualcomm

Мобільний процесор Snapdragon 865 був представлений в кінці 2019 року, але масове виробництво смартфонів з ним почалося порівняно недавно. Компанія Qualcomm вирішила оприлюднити перелік майбутніх новинок на базі флагманського чіпа, які незабаром з'являться на ринку.

За даними виробника мікросхем, флагманська мобільна платформа незабаром з'явиться в смартфонах цілої низки брендів: Black Shark, Fujitsu, iQOO, Lenovo, Nubia, OPPO, Realme, Redmi, Samsung, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE та інших, повідомили xda-developers.

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Qualcomm заявила, що наразі в розробці перебуває понад 70 гаджетів на базі новітнього чіпа і більше ніж 1750 пристроїв, які отримають інші процесори Snapdragon 800-й серії. Компанія також опублікувала перелік моделей на Snapdragon 865, які були нещодавно анонсовані або їх презентація відбудеться найближчим часом:

ASUS ROG Phone 3

ASUS ZenFone 7

Black Shark 3

Sharp AQUOS 5G

iQOO 3

Lenovo Legion Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

FCNT 5G

Realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

Samsung Galaxy S20, S20 + і S20 Ultra

Sony Xperia 1 II

Vivo APEX (2020)

Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro

ZTE Axon 10s Pro

З огляду на те, що частина релізів пристроїв зі списку вже відбулася або підтверджена, незабаром варто очікувати анонсів ZTE Axon 10s Pro, vivo APEX (2020), Nubia Red Magic 5G і Redmi K30 Pro і Lenovo Legion. Що стосується моделей FCNT 5G і Sharp AQUOS 5G, обидва гаджети імовірно з'являться тільки на японському ринку.

Варто зазначити, що в переліку Qualcomm відсутні OnePlus 8, Motorola Edge+ та LG V60 ThinQ – не виключено, що вони будуть представлені пізніше, ніж смартфони, які увійшли до шорт-листа компанії.

Особливості Snapdragon 865

Серед особливостей чіпсета – підтримка стандарту Wi-Fi 6 і сенсорів камер високої роздільної здатності, оновлена ​​технологія передачі аудіо через Bluetooth і функція Snapdragon Elite Gaming для оптимізації споживання системних ресурсів.

Детальні характеристики флагманського процесора Snapdragon 865 можна знайти у цьому матеріалі. Зазначимо лише, що смартфони на базі флагмана від Qualcomm зможуть записувати відео 8К із частотою 30 fps або 4К із частотою 120 fps, а також відео з роздільною здатністю 720p на швидкості до 960 кадрів в секунду.

Також заявлена ​​підтримка технологій Dolby Vision і HDR10. Максимальний обсяг вбудованої пам'яті смартфона на базі нового процесора зможе сягнути 512 ГБ.

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