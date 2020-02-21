Перепис населення за допомогою супутників: як це працює і чи має сенс в Україні

Минулого тижня Міністр Кабміну Дмитро Дубілет обмовився щодо пропозиції провесити перепис населення на окупованих територіях України з допомогою супутникових даних. Техно 24 розібралися, як працюють гібридні методи підрахунку кількості населення і чи справді їх можна застосувати.

Позаяк чисельність населення на місцевому рівні є основними даними для низки державних програм – збір цієї інформації є необхідним для країни завданням. Оцінка кількості населення на тимчасово окупованих територіях для України є справою не простою. Оскільки застосувати стандартні методи в такій ситуації немає змоги, на допомогу приходять гібридні методи.

До теми: Перепис населення за допомогою супутників: Дубілет озвучив деталі

Слід зауважити, що міністр та уряд лише обговорювали з представниками ООН можливість підрахунку населення на окупованих територіях. Оскільки представники ООН зазначили, що вже мають досвід проведення перепису населення в схожих умовах та готові допомогти Україні в цьому.

То які ж методи підрахунку реально застосувати в складних умовах, де неможливо провести звичний перепис населення? Одразу зазначу, що гібридний метод із застосуванням супутників значно важчий та більш комплексний, ніж здається на перший погляд.

Як проводять перепис населення у важкодоступних регіонах

Фото з супутників

Сателіти й справді полегшили завдання з проведення гібридного перепису населення. Фото планети у високій роздільній здатності допомагають отримати розширені дані про розташування населених пунктів і окремих домогосподарств. Нині не є проблемою отримати чіткі знімки міста чи окремого поселення.

Ось, наприклад, супутникове зображення високої роздільної здатності сільської місцевості в Афганістані.



На фото з супутника можна підрахувати кількість населених пунктів в регіоні

Зрозуміло, що одних фото з супутника не достатньо. Саме тому застосовується комплексний підхід – використовуються алгоритми та статистика.

Застосування штучного інтелекту та алгоритмів допомагають автоматично визначити та підрахувати кількість населених пунктів та домогосподарств.

Наступне зображення демонструє, як алгоритм може самостійно розпізнати поселення та окремі будинки на фото високої роздільної здатності отриманих з супутника.



Застосування комбінованих алгоритмів підвищує якість та рівень розпізнання

Для того аби отримати чіткі знімки поверхні певної території чи населеного пункту не потрібно звертатися до NASA чи Google. Існує багато стартапів, які займаються саме фотографуванням території та продажем знімків для безлічі потреб. Такі фото купують компанії, що займаються будівництвом чи сільським господарством, і ринок цей доволі широкий.

Однією з таких компаній є Planet, яка володіє власним сузір'ям кубсатів – здатних робити чіткі знімки планети в потрібних регіонах в різних діапазонах.



Фото Да Нанг, В'єтнам / Planet

Урбаністичний ріст Вілсон, Північна Дакота 2005 – 2017 роки / Planet



Ось як виглядають кубсати Planet, які фотографують Землю з орбіти планети

Отже дістати такі дані, як супутникові знімки певного регіону високої роздільної здатності – не проблема. До того ж ООН співпрацює у цьому питанні з компанією Grid3, яка спеціалізується на гібридних методах проведення перепису населення.

Алгоритми й застосування штучного інтелекту

Використання алгоритмів на базі машинного навчання та штучного інтелекту значно полегшує роботу над обробкою статистичних даних та фото з сателітів. Ґрунтуючись на досвіді проведення гібридного перепису населення, нові методи та підходи дають змогу підвищити якість отриманих даних.



Алгоритм здатен розпізнати на фото окремі будівлі та домогосподарства

Гібридний перепис дає змогу оцінити кількість населення для невеликих територій за відсутності традиційного національного перепису. Звісно, для максимальної достовірності гібридний перепис потребує вихідних даних про кількість населення на певній території. Для цього ООН, наприклад, проводить невеликі точкові переписи населення, які потім можна застосувати для навчання тих же алгоритмів і для порівняння статистичних даних.

Мобільні мережі та системи GPS

За допомогою мереж мобільних операторів та систем GPS можна більш точно підрахувати кількість населення на тій чи іншій території. Накладання цих даних на ті ж супутникові знімки дає змогу отримати вичерпну інформацію про кількість населення без застосування національного перепису. Крім того, разом з іншими даними, це допомагає зменшити похибку і отримати якіснішу інформацію.

Звісно комплексний гібридний метод проведення перепису населення має власні недоліки.

Недоліки

По-перше, найвність даних мікроперепису певних регіонів необхідна, і він повинен бути проведений з такою ж суворістю, як і повноцінний перепис населення. В умовах тимчасово окупованих територій провести мікроперепис населення стає дуже важким, і навіть неможливим завданням.

По-друге, активна динаміка переміщення населення у важкодоступних регіонах негативно впливає на точність кінцевої інформації. Конфлікти та інші небезпеки також ускладнюють точний збір інформації про динамічну чисельність населення.

Зрештою, гібридний підхід ніколи не може замінити повноцінний збір даних про індивіда, сім'ю, домогосподарство чи громаду, який може забезпечити традиційний перепис населення. Однак там, де традиційний перепис не може бути повністю проведений, гібридний метод можна застосувати досить успішно і нинішній рівень технологій дає змогу це зробити.

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