Перевидання гри Sniper Elite V2 офіційно доступне на PC та Xbox One

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Перевидання гри Sniper Elite V2 офіційно доступне на PC та Xbox One
/ DualShockers

Компанія Rebellion Developments опублікувала прем'єрний трейлер ремастера гри Sniper Elite V2 (2012 року). Зауважимо, тактичний шутер вже доступний для замовлення на PC та Xbox One.

Сюжет. Як повідомляє Overclockers, головний герой перевидання Карл Фейрберн – елітний американський снайпер, якому доручена важлива місія в Берліні.

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Особливості геймплея. Sniper Elite V2 Remastered отримала оновлену графіку, роздільну здатність 4К, підтримку технології HDR, потужний фоторежим і додатковий контент у вигляді багатокористувацького режиму і вбудованого доповнення з місією "Усунення Фюрера".

Дата виходу. Оновлений тактичний шутер Sniper Elite V2 Remastered, як вже зазначалося, вже доступний для покупки на PC та Xbox One. Не за горами вихід на PlayStation 4 і Nintendo Switch. А власники оригінальної версії гри в Steam, можуть оновитися за півціни.

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Теги: Техно Ігри
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