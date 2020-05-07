Пережити кризу: компанії з найвищим потенціалом для цифрової трансформації

Коронакриза вже завдає серйозному збитку бізнесові. Тож пережити ці складні часи зможуть ті компанії, які мають потенціал для цифрової трансформації в умовах кризи.

Компанія GlobalLogic провела дослідження та з’ясувала, що телеком, медіа та охорона здоров'я готові до цифрової трансформації та будуть збільшувати свій попит на IТ-послуги. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі GlobalLogic.

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Як бізнес переходить онлайн

В умовах карантину, значно зросли сфери, які надають послуги онлайн:

ЗМІ

Телеком

Онлайн-навчання

Кіберспорт

Медичні розробки (телемедицина, біометрія)

Фінанси

Е-commerce.

Крім того, за даними Mordor Intelligence за 2019 рік, істотний попит на ІТ-послуги буде в автомобільній галузі. В умовах пандемії, автомобільна промисловість увійшла до переліку сфер, які найбільше постраждають від карантину, тож їм необхідно шукати свіжі рішення.

Також у цей список потрапили туризм, авіація і пасажирські перевезення і традиційна роздрібна торгівля.

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