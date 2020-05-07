Пережити кризу: компанії з найвищим потенціалом для цифрової трансформації
Коронакриза вже завдає серйозному збитку бізнесові. Тож пережити ці складні часи зможуть ті компанії, які мають потенціал для цифрової трансформації в умовах кризи.
Компанія GlobalLogic провела дослідження та з’ясувала, що телеком, медіа та охорона здоров'я готові до цифрової трансформації та будуть збільшувати свій попит на IТ-послуги. Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі GlobalLogic.
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Як бізнес переходить онлайн
В умовах карантину, значно зросли сфери, які надають послуги онлайн:
- ЗМІ
- Телеком
- Онлайн-навчання
- Кіберспорт
- Медичні розробки (телемедицина, біометрія)
- Фінанси
- Е-commerce.
Крім того, за даними Mordor Intelligence за 2019 рік, істотний попит на ІТ-послуги буде в автомобільній галузі. В умовах пандемії, автомобільна промисловість увійшла до переліку сфер, які найбільше постраждають від карантину, тож їм необхідно шукати свіжі рішення.
Також у цей список потрапили туризм, авіація і пасажирські перевезення і традиційна роздрібна торгівля.
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