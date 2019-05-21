Перша демонстрація роботи консолі PlayStation 5: відео

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Перша демонстрація роботи консолі PlayStation 5
Перша демонстрація роботи консолі PlayStation 5 / Фото з вільних джерел

Чим ближче офіційний анонс наступного покоління консолей, тим частіше в мережі з'являються нові чутки. Лише варіантів дизайну PlayStation 5 показали не менше п'яти, проте тепер журналіст видання Wall Street Journal опублікував презентацію нової приставки Sony.

Уривок відео, який журналіст показав на своїй сторінці в Twitter, демонструє наскільки швидшою буде нова PlayStation 5.

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У короткому ролику показано, наскільки нова консоль швидше справляється з завантаженням рівнів, ніж її попередниця. На PS4 Pro рівень в грі Marvel's Spider Man завантажувався 8,10 секунди, у той час як на новій консолі цей показник склав 0,83 секунди.

Як працює нова PlayStation 5 – дивіться відео

З цього можна зробити нескладний висновок: в PlayStation 5 напевно встановлений швидкий SSD-накопичувач, який справляється з такими завданнями набагато швидше, ніж звичайний жорсткий диск. На це свого часу натякав і архітектор платформи Марк Серні.

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Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Sony PlayStation Ігри
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