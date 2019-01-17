Перша рослина, яку виростили на Місяці, загинула: відома причина

Бавовник, який виростили на Місяці китайські астронавти, засохнув через надто низьку температуру.

Про це повідомило видання ABC.

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Раніше Техно 24 писало про те, що 3 січня китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 вперше в історії людства здійснив успішну посадку на зворотному боці природного супутника Землі.

Що робитиме Chang'e 4 на Місяці?Науковими завданнями місії будуть астрономічні спостереження на низьких частотах радіодіапазону, проведення оглядів місцевості і форм рельєфу, аналіз мінерального складу і структури верхніх шарів місячної поверхні, а також вивчення нейтронного випромінювання і нейтральних атомів – що дозволить скласти уявлення про умови на зворотному боці Місяця, згідно CNSA.

У космічному агентстві Китаю розповіли, що 15 січня насіння бавовни, яке вирощували у спеціальному герметичному контейнері на борту Chang'e 4, зійшло та добре проростає.



Місяць не може похвалитися атмосферою, яка б захищала його поверхню від екстремальних температур

Однак, майже через два дні рослина засохла через те, що температура у місці, де перебував апарат, опустилася до позначки –170 градусів за Цельсієм.

У виданні також зазначили, що вчені, які проводили експеримент, були готові до такого результату. Проте сам факт проростання рослини став свідченням того, що в майбутньому можливість вирощувати власні продукти в космосі стане реальністю.

До слова, напередодні очільник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму Twitter фото нового космічного ракетного комплекса, який дасть змогу здійснювати польоти до Місяця та Марса.