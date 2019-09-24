Перша українська команда з CS:GO віком 55+ обіграла зірок шведського кіберспорту: фото

В рамках фестивалю Comic Con Ukraine українська кіберспортивна команда у категорії 55+ Ageless Shooters перемогла зірок шведського кіберспорту команду Silver Snipers. Українці обіграли суперників в шоу-матчі із розгромним рахунком – 16:1.

Що відомо про українську команду? За Україну в кібербитві боролася команда Ageless Shooters на чолі з капітаном Олександром (Iron Hammer) Лавріненком. Середній вік українських гравців склав 56 років.

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Десять претендентів до команди "Стрільців поза віком" зібрали менше 2 місяців тому. До битви зі шведами вони інтенсивно тренувалися 6 тижнів 5 днів на тиждень під наглядом професійних тренерів Gameinside. Сформувати остаточну п’ятірку кращих напередодні турніру і підготувати Ageless Shooters до змагань компанії Lenovo допоміг благодійний фонд "Життєлюб".

Ми дуже задоволені результатами гри. Ми перемогли майже "всуху" із результатом 16:1. Це перший міжнародний матч команди і одразу перемога. Здорово!

– прокоментував перемогу Ageless Shooters виконавчий директор БФ "Життєлюб" Дмитро Заражевський.

Що відомо про шведську команду? Кіберспортивну честь Швеції захищала команда Silver Snipers під головуванням Ейвінна (Windy) Товеруда. "Срібні снайпери" трохи старші за українців, їхній середній вік складає 70. Команда сивочолих шведів у кіберспорті не новачок, останні кілька років вона активно виступає на міжнародних CS:GO турнірах за підтримки компанії Lenovo.

Ми дуже серйозно готувалися до цього матчу. Ми були налаштовані на перемогу і не збиралися програвати. У наших суперників була перевага – вони вжен давно грають та мають досвід в подібних матчах. В української команди це перший досвід гри на публіці, однак гравці не показували свого хвилювання та були впевнені у своїх силах,

– зауважив голова тренерського штабу із CS:GO команди Ageless Shooters Геннадій Веселков.

"Якщо проходитимуть турніри з Couter-Strike у віковій категорії 55+ або ж подібні шоу-матчі. мені здається, що суперникам буде тяжко подолати нашу команду. І в мене є надії, що ми станемо першими на світовій арені, адже команду тренували три професійних тренера із високим рівнем гри, підготовка проходила в дуже інтенсивному режимі і для того, аби здолати команду Ageless Shooters доведеться прикласти чималих зусиль", – додав Геннадій Веселков.

"Ageless Shooters та Silver Snipers доводять, що світ комп’ютерних ігор поза віковими обмеженнями. Це був справді епічний шоу-матч! Чоловіки та жінки старші 55 років так захопливо вішали хедшоти, стріляли та втілювали стратегії кібератак", – прокоментував генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов.

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Нам вдалось сформувати найдорослішу українську команду з CS:GO та продемонструвати всьому світу, що старше покоління є повноцінною частиною нової технологічної ери. А найголовніше – підтримати команди прийшла молодь, отже ми досягли мети – побудувати міст між поколіннями,

– додав Тарас Джамалов.

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