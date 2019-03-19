Перші фото незвичайного смартфона ZTE Axon S з'явились в мережі

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ZTE Axon S
ZTE Axon S / Notebook Italia

В мережі опублікували перші фото флагманського смартфона ZTE Axon S в незвичайному форм-факторі. За даними китайських джерел, компанія незабаром представить девайс в форматі горизонтального слайдера.

Особливості дизайну. Збоку смартфона ZTE Axon S висувається панель з двома фронтальними і трьома основними модулями камери, повідомляє The Verge.

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Основна камера доповнюється ксеноновим спалахом. Також на панелі розміщені сенсорні елементи управління звуком і камерою.

Інші характеристики. За попередніми даними, основна камера ZTE Axon S отримає 48-мегапіксельна з 5-кратним оптичним зумом. У великій безрамковий AMOLED-дисплей вбудований сканер відбитків пальців.

ZTE Axon S
ZTE Axon S отримає безрамковий дизайн

Також очікується підтримка стільникових мереж п'ятого покоління 5G, топовий процесор Snapdragon 855, як мінімум 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті, бездротова зарядка і порт USB type-C.

ZTE Axon S
Основна камера ZTE Axon S матиме потрійний модуль

Дата анонсу та ціна. Наразі дата анонсу та ймовірна ціна ZTE Axon S залишаються невідомими.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно ZTE Китай
Джерело: 24 Канал
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