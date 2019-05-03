Перші характеристики процесорів Intel 10 покоління з'явились в мережі
Презентація нових процесорів Intel відбудеться ще не скоро, однак в мережі вже з'явилися перші подробиці щодо нових чіпів. Нові процесори будуть побудовані на архітектурі Comet Lake і в нумерації нових моделей виробник почне використовувати десятитисячні значення.
Як повідомляє Tom'sHardware, окрім того інсайдери вже опублікували перші характеристики нових процесорів.
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Характеристики. На даний момент розкриті подробиці тільки про чотири мобільні чіпи Intel десятого покоління.
Вони належать до сімейства Comet Lake-U (CML-U) і призначені для використання в ультрабуках, міні-ПК та інших пристроях, що не вимагають великої потужності. Всі вони підтримують технологію Hyper-Threading і мають TDP 15 Вт.
|Модель
|Число ядер / потоків
|Базова частота, Ггц
|Boost-частота (1 ядро), Ггц
|Boost-частота (всі ядра), Ггц
|TDP, Вт
|Core i7-10710U
|6 / 12
|1,1
|4,6
|3,8
|15
|Core i7-10510U
|4 / 8
|1,8
|4,9
|4,3
|15
|Core i5-10210U
|4 / 8
|1,6
|4,2
|3,9
|15
|Core i3-10110U
|2 / 4
|2,1
|4,1
|3,7
|15
Нові процесори Comet Lake будуть виготовлятися за 14-нанометровим техпроцесом. Як повідомляється, моделі серій Comet Lake-S (CML-S) і Comet Lake-H (CML-H) отримають до 10 ядер.
Ймовірна дата анонсу. Презентація десятого покоління процесорів Intel Core очікується в четвертому кварталі 2019 року.
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