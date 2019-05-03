Перші характеристики процесорів Intel 10 покоління з'явились в мережі

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Intel 10 покоління: характеристики процесорів
Intel 10 покоління: характеристики процесорів / Wccftech

Презентація нових процесорів Intel відбудеться ще не скоро, однак в мережі вже з'явилися перші подробиці щодо нових чіпів. Нові процесори будуть побудовані на архітектурі Comet Lake і в нумерації нових моделей виробник почне використовувати десятитисячні значення.

Як повідомляє Tom'sHardware, окрім того інсайдери вже опублікували перші характеристики нових процесорів.

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Характеристики. На даний момент розкриті подробиці тільки про чотири мобільні чіпи Intel десятого покоління.

Вони належать до сімейства Comet Lake-U (CML-U) і призначені для використання в ультрабуках, міні-ПК та інших пристроях, що не вимагають великої потужності. Всі вони підтримують технологію Hyper-Threading і мають TDP 15 Вт.

Характеристики процесорів Intel 10 покоління
Модель Число ядер / потоків Базова частота, Ггц Boost-частота (1 ядро), Ггц Boost-частота (всі ядра), Ггц TDP, Вт
Core i7-10710U 6 / 12 1,1 4,6 3,8 15
Core i7-10510U 4 / 8 1,8 4,9 4,3 15
Core i5-10210U 4 / 8 1,6 4,2 3,9 15
Core i3-10110U 2 / 4 2,1 4,1 3,7 15

Нові процесори Comet Lake будуть виготовлятися за 14-нанометровим техпроцесом. Як повідомляється, моделі серій Comet Lake-S (CML-S) і Comet Lake-H (CML-H) отримають до 10 ядер.

Ймовірна дата анонсу. Презентація десятого покоління процесорів Intel Core очікується в четвертому кварталі 2019 року.

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Теги: Техно Ґаджети Процесори Intel
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