Перші характеристики смартфона Huawei Mate 30 Pro з'явились в мережі

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Дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro
Дизайн смартфона Huawei Mate 30 Pro / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei ще поки офіційно не оголосила про анонс смартфонів Huawei Mate 30 Pro, однак в мережі вже почали з'являтися перші чутки щодо характеристик флагманських смартфонів.

Портал GSMArena з посиланням на китайські джерела повідомив про технічні характеристики неанонсованого флагмана Huawei Mate 30 Pro.

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Основні характеристики. За наявною інформацією, апарат буде побудований на базі новітнього 7-нанометрового процесора Kirin 985.

Повідомляється, що смартфон оснастять 6,71-дюймовим вигнутим дисплеєм з вбудованим сканером відбитків пальців. Окрім того, новинка отримає основну камеру з чотирма сенсорами, вписаними в квадратний модуль.

Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30 Pro отримає змінений дизайн

Ґаджету також приписують 5G-модем Balong 5000, акумулятор на 4200 мАг з швидкою зарядкою потужністю 55 Вт і функцією реверсивної бездротової зарядки.

Дата анонсу. Наразі дата презентації і ціна новинки залишаються невідомими.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
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