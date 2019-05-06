Перші характеристики смартфона Huawei Mate 30 Pro з'явились в мережі

Компанія Huawei ще поки офіційно не оголосила про анонс смартфонів Huawei Mate 30 Pro, однак в мережі вже почали з'являтися перші чутки щодо характеристик флагманських смартфонів.

Портал GSMArena з посиланням на китайські джерела повідомив про технічні характеристики неанонсованого флагмана Huawei Mate 30 Pro.

Читайте також: Детальні характеристики смартфонів OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro опублікували в мережі

Основні характеристики. За наявною інформацією, апарат буде побудований на базі новітнього 7-нанометрового процесора Kirin 985.

Повідомляється, що смартфон оснастять 6,71-дюймовим вигнутим дисплеєм з вбудованим сканером відбитків пальців. Окрім того, новинка отримає основну камеру з чотирма сенсорами, вписаними в квадратний модуль.



Huawei Mate 30 Pro отримає змінений дизайн

Ґаджету також приписують 5G-модем Balong 5000, акумулятор на 4200 мАг з швидкою зарядкою потужністю 55 Вт і функцією реверсивної бездротової зарядки.

Дата анонсу. Наразі дата презентації і ціна новинки залишаються невідомими.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно