Перші власники почали отримувати відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

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NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Reddit

Офіційний продаж відеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti стартує лише в цю п'ятницю, 22 лютого, проте не всі рітейлери слідують домовленості із компанією. Деякі торгові мережі вже почали надсилати перші відеоадаптери власникам.

Як повідомляє Overclockers, новоспечені власники карт GeForce GTX 1660 Ti вже почали ділитися своїм враженнями від покупок, які трохи затьмарила нестабільна робота графічного драйвера. З цієї ж причини поки немає можливості провести повноцінні аматорські тести пристрою.

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NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Деякі користувачі вже отримали відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

Один з користувачів веб-ресурсу Reddit оприлюднив "живі" фотографії відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti від компанії Galaxy Microsystems. Вона була придбана за 475 австралійських доларів (близько 9 300 гривень) і з огляду на проблеми з драйвером відмовляється запускати бенчмарки.

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti має проблеми із драйвером

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Теги: Ціни Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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