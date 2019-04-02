Перші зображення iPhone 12 (2020) опублікували в мережі

Компанія Apple завжди дуже добре приховує всі секрети розробки своїх продуктів, проте уникнути витоків даних у корпорації не виходить. Хоча Apple ще не представила iPhone 2019 року в мережі вже ширяться зображення новинки, яку анонсують в 2020 році.

Як повідомляє BGR, судячи по знімках, які, по всій видимості, призначені для використання в прес-релізах, на офіційному сайті Apple і сайтах партнерів, iPhone 12 в цілому збереже дизайн моделей iPhone X та iPhone Xs.

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Дисплей та передня панель. Основна відмінність у зовнішньому вигляді полягає у відсутності будь-яких вирізів в дисплеї. Для реалізації такої ідеї Apple, ймовірно, відмовиться від сканера особи Face ID на користь вбудованого під екран датчика розпізнавання відбитків пальців.



iPhone 12 (2020) отримає сканер відбитків пальців під дисплеєм

Правда, також не видно фронтальної камери і розмовного динаміка. Швидше за все, компанії вдалося приховати їх під дисплеєм.



iPhone 12 (2020) представлять восени 2020 року



iPhone 12 (2020) отримає потрійну основну камеру

Задня панель та основна камера. Ззаду можна бачити потрійну камеру: один з датчиків буде звичайним, інший – ширококутним, а третій – з 2-кратним зумом. Про інші характеристики пристрою поки не повідомляється.

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