Перший електрокар компанії Porsche Taycan випробували на "витривалість": неймовірне відео

Напередодні випуску свого першого серійного електрокара компанія Porsche опублікувала результати незвичного тестування майбутньої новинки. Аби перевірити "витривалість" Porsche Taycan, спеціалісти помістили його на гоночну трасу та "змусили" протягом доби нарізати кола на швидкості 200 кілометрів на годину.

Як повідомляє Electrek, німецький автовиробник вже випробовував електрокар на "витривалість", виконавши 30 послідовних розгонів з нуля до 200 кілометрів на годину, щоб перевірити, чи збережуть акумулятори та двигун високу вихідну потужність в таких умовах.

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Особливості випробування. Наступне випробування виявилося ще більш складним: автомобіль рухався по гоночній трасі зі швидкістю від 195 до 215 кілометрів на годину протягом 24 годин. Зупинки були передбачені лише для зарядки, в цей же час змінювалися водії.

Унікальні випробування електрокара Porsche Taycan – дивіться відео

Taycan без проблем впорався з цим амбітним випробуванням на витривалість. Досягнутий результат підкреслює переваги унікальної 800-вольтової технології та її високий рівень зрілості. До того як Taycan з'явиться на ринку в кінці року, ми проїдемо понад шість мільйонів кілометрів по всьому світу,

– заявив віце-президент по виробничій лінії Taycan Стефан Векбах.

Виробник підкреслив, що експеримент проводився при температурі повітря 42 градуси, а дорожнє покриття прогрілося до 54 градусів. Незважаючи на екстремальні умови випробувань, Porsche Taycan виконав поставлені завдання без поломок.

Дата виходу та ціна. Porsche планує представити серійну версію свого першого повністю електричного автомобіля 4 вересня, ціна і докладні специфікації новинки будуть оголошені пізніше.

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