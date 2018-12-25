Перший робот почав працювати в уряді Саудівської Аравії

У Саудівській Аравії робот вперше почав працювати в одному з урядових установ Королівства. Він вже отримав ідентифікатор роботи та всі необхідні функції.

Про це повідомляє сайт Arab news.

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Робот відвідав свою першу нараду у неділю вранці, 23 грудня, в Корпорації технічної та професійної підготовки (TVTC), у присутності міністра освіти Королівства Ахмеда Аль-Ісса і губернатора ТВТК Ахмеда Аль Фахаїда.

Робот буде сприяти обслуговуванню клієнтів за допомогою електронної системи оцінювання та доставки повідомлень відвідувачам на виставки та заходи.

До слова, британська мережа супермаркетів Waitrose & Partners планує використовувати автономних сільськогосподарських роботів для вирощування фірмової посівної їжі. За підрахунками компанії, використання таких роботів значно знизить витрати на зарплати робітникам та підвищить якість вирощеної на продаж продукції.

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