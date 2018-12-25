Перший робот почав працювати в уряді Саудівської Аравії

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Перший робот почав працювати в уряді Саудівської Аравії
Перший робот почав працювати в уряді Саудівської Аравії / arabnews.com

У Саудівській Аравії робот вперше почав працювати в одному з урядових установ Королівства. Він вже отримав ідентифікатор роботи та всі необхідні функції.

Про це повідомляє сайт Arab news.

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Робот відвідав свою першу нараду у неділю вранці, 23 грудня, в Корпорації технічної та професійної підготовки (TVTC), у присутності міністра освіти Королівства Ахмеда Аль-Ісса і губернатора ТВТК Ахмеда Аль Фахаїда.

Робот буде сприяти обслуговуванню клієнтів за допомогою електронної системи оцінювання та доставки повідомлень відвідувачам на виставки та заходи.

До слова, британська мережа супермаркетів Waitrose & Partners планує використовувати автономних сільськогосподарських роботів для вирощування фірмової посівної їжі. За підрахунками компанії, використання таких роботів значно знизить витрати на зарплати робітникам та підвищить якість вирощеної на продаж продукції.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Штучний інтелект робототехніка Саудівська Аравія
Джерело: 24 канал
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