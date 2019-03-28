Перший трейлер гри Divinity: Fallen Heroes опублікували в мережі

Автори Divinity: Original Sin 2 – однієї із найвище оцінених рольових ігор за останні роки – анонсували спін-офф свого хіта. Larian Studios вирішили спробувати себе в дещо іншому жанрі і представили тактичну гру Divinity: Fallen Heroes.

Сюжет та геймплей. Як повідомляє Polygon, новинка збереже дух RPG і продовжить сюжетну лінію Original Sin 2.

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На проходження Fallen Heroes буде потрібно близько 30 годин: за цей час користувачі зустрінуться з улюбленими персонажами, побувають в знайомих місцях і зіткнуться з небезпечними супротивниками. У грі буде як одиночний, так і кооперативний режими, система дипломатії і древо технологій.

Трейлер гри Divinity: Fallen Heroes – дивіться відео

Особливості. Divinity: Fallen Heroes створюється спільно з Logic Artists. Одна з найпопулярніших робіт команди – Expeditions: Viking. В Steam у гри повно позитивних відгуків, так що сумніватися в успіху співпраці не доводиться.

Дата виходу. Точних термінів виходу спін-оффу Original Sin 2 поки немає, але дебют планується вже в цьому році. Достовірного списку підтримуваних платформ теж ще не оголосили, однак в описі трейлера мова йде про декілька – цілком можливо, що пощастить не тільки PC-геймерам, але й власникам інших пристроїв.

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