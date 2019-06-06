Перший у світі 8K OLED-телевізор від LG надійшов у продаж: ціна шокує

Компанія LG Electronics анонсувала старт продажу свого нового телевізора модель LG 8K OLED TV. Він став першою у світі моделлю телевізора з краном OLED та роздільною здатністю 8K.

Як пише Fonearena, наразі телевізор доступний для купівлі у Південній Кореї. При цьому у Північній Америці та Європі його можна буде придбати у третьому кварталі 2019 року.

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Характеристики. Інженери оснастили модель вдосконаленою панеллю з більш ніж 33 мільйонами пікселів, що еквівалентно 16-кратній кількості пікселів в FullHD і чотириразовому числу в UHD.

LG 8K OLED TV отримав інтелектуальний процесор другого покоління α (Alpha), який може оптимізувати контент, розпізнаючи якість джерела і реалізуючи кращий алгоритм, який гарантує приголомшливу картинку.

Також новинка отримала вищу якість звуку завдяки інтелектуальному алгоритму, який може мікшувати двухканальне аудіо для отримання переконливого віртуального об'ємного звуку 5.1.

Нова модель LG 8K OLED TV

Модель підтримує HDMI 2.1, що дає змогу отримувати 8K-контент зі швидкістю 60 кадрів в секунду. Він також підтримує автоматичний режим з низькою затримкою (ALLM), змінну частоту оновлення (VRR) і поліпшений канал повернення звуку (eARC). На деяких ринках LG 8K OLED TV матиме вбудовані версії як Google Assistant, так і Amazon Alexa.

Ціна. Вартість LG 8K LED TV становить 50 мільйонів вон (це 42 тисячі доларів або більше мільйона гривень).

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