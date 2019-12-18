Перший в світі комерційний безпілотний вертоліт пройшов випробування: відео

Поки деякі компанії тільки працюють над концептами літаючих автомобілів, інші вже тестують власні аеротаксі на більш традиційних платформах. Американська компанія Skyryse представила перший в світі вертоліт із системою автономного управління.

Як повідомляє Engadget, новинка вже пройшла сертифікацію в якості безпілотного транспортного засобу для комерційних рейсів.

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Переваги нової технології

Основна відмінність технології від аналогічних розробок полягає в тому, що вона дає змогу модифікувати вже готові моделі вертольотів, минаючи етап розробки з нуля.

Випробування безпілотного вертольота – дивіться відео

Деталі про розробку

В якості тестової платформи для установки комплекту Flight Stack був обраний чотиримісний Robinson R-44. Фірмовий набір компонентів управління забезпечує як повністю, так і частково автономний політ – в останньому випадку процес нагадує роботу круїз-контролю в автомобілі.

Комплект Flight Stack також включає сенсорні панелі, названі "розумними посадочними майданчиками". Вони передають автопілоту додаткову інформацію про погоду, а також об'єкти, які низько літають (птахи або дрони), в околицях.

Передбачається, що всі системи будуть обмінюватися даними з існуючими мережами Федерального управління цивільної авіації США.

Дата першого запуску

Новинка вже пройшла льотні випробування, дата комерційного запуску безпілотного аеротаксі буде оголошена пізніше.

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