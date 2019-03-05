Перший в світі смартфон без дірок Meizu Zero не цікавить користувачів: деталі

Meizu Zero представили на початку року і новинка стала першим смартфоном без фізичних кнопок та роз'ємів на корпусі. За настільки передовий пристрій виробник запросив 1 299 доларів (близько 34 900 гривень), запустивши збір коштів на краудфандинговій платформі Indiegogo.

Проте, як повідомляє 4PDA, користувачі ще не готові перейти на смартфони без дірок.

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Інтерес споживачів. Через місяць збору коштів тільки 29 осіб виявили бажання здобути незвичайний ґаджет від китайського бренду, заплативши в цілому 45 998 доларів.

Це навіть менше половини від запитуваних компанією 100 000 доларів. Чи запустить Meizu ґаджет у виробництво або ж відправить його на доопрацювання – покаже час.



Meizu Zero не отримав жодного отвору

Особливості смартфона. Відзначимо, що Meizu Zero отримав суцільнокерамічний корпус. Звичні кнопки були замінені на сенсорні, що реагують на силу натиснення. Сканер відбитків вбудували в дисплей, який також слугує в якості динаміка.

Заряджати смартфон можна тільки бездротовим способом, а навушники потрібно підключати по Bluetooth. Крім того, слота для SIM-карти в пристрої також немає – замість звичайної "сімки" використовується віртуальна eSIM.

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