Перший запуск китайської комерційної ракети закінчився аварією: опубліковане відео

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Перший запуск комерційної ракети-носія ZQ-1 закінчився аварією
Перший запуск комерційної ракети-носія ZQ-1 закінчився аварією / landspace.com

27 жовтня у Китаї відбувся перший запуск китайської комерційної ракети-носія ZQ-1.

Проте політ закінчився невдало. Запуск ракети-носія ZQ-1 відбувався з космодрому Цзюцюань.

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Про це повідомляє приватна компанія виробник LandSpace Technology Corporation.

Після старту політ апарату був нормальним, на першій і другій ступені всі процеси відбувались у штатному режимі. Аварія сталась на третій ступені.

Дивіться відео невдалого першого польоту ракети-носія ZQ-1:

Що відомо про ракету-носій ZQ-1?Триступенева ракета-носій загальною довжиною 19 метрів і діаметром 1,35 метра має стартову тягу 45 тонн, а злітна маса ZQ-1 становить 27 тонн. Наприкінці серпня компанія LandSpace Technology Corporation повідомила про завершення робіт над її створенням.

Ракета-носій ZQ-1 повинна була доставити супутник "Вейлай" для Центрального телебачення Китаю, проте так і не змогла вийти на задану орбіту.

Теги: Техно Космос Китай
Джерело: Техно
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