24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Першу партію гнучкого смартфона Galaxy Z Flip вже розкупили

0 Читать новость на русском
Усю партію Galaxy Z Flip вже розкупили / 9to5google.com

Компанія Samsung презентувала нове покоління гнучкого смартфона, який отримав назву Galaxy Z Flip. Лише за один день усю партію новинки розкупили.

Як пише gsmarena.com, у продаж надійшла обмежена кількість складаних смартфонів Galaxy Z Flip. Це було ще до офіційного запуску.

До теми: Смартфони лінійки Samsung Galaxy S10 подешевшали: нові ціни

Покупці мали змогу купити всього 900 одиниць, але всі вони були продані до кінця дня.

Продаж почалися о 10:30 за місцевим часом. Смартфони в кольорі Mirror Purple закінчилися першими – вже в середині дня. Варіант у кольорі Mirror Black розкупили до 18:00.

Чим особливий Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip хоч і виконаний в форм-факторі жабки. Його дисплей у розкладеному стані складає діагональ 6,7 дюйма. Фронтальна камера, як і у всіх останніх моделях Samsung, розташована в невеликому отворі по центру екрана.

Новинка оснащена флагманським професором Snapdragon 855, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Ціна

Samsung Galaxy Z Flip оцінили у 1 380 доларів (близько 33 900 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Стрітення Господнє: що не можна робити в це свято
сьогодні
23513
Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Samsung Техно Смартфони
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 17406
11 лютого 21:03 Samsung Galaxy Unpacked 2020: які новинки представила компанія
348
11 лютого 11:15 Білл Гейтс – третя найбагатша людина світу: секрети успіху засновника Microsoft
Марія Бондар 4012
11 лютого 09:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 1172
10 лютого 21:05 5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
Ірина Полицька 5669
Новини
Більше новин
Залиште відгук