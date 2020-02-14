Першу партію гнучкого смартфона Galaxy Z Flip вже розкупили

Компанія Samsung презентувала нове покоління гнучкого смартфона, який отримав назву Galaxy Z Flip. Лише за один день усю партію новинки розкупили.

Як пише gsmarena.com, у продаж надійшла обмежена кількість складаних смартфонів Galaxy Z Flip. Це було ще до офіційного запуску.

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Покупці мали змогу купити всього 900 одиниць, але всі вони були продані до кінця дня.

Продаж почалися о 10:30 за місцевим часом. Смартфони в кольорі Mirror Purple закінчилися першими – вже в середині дня. Варіант у кольорі Mirror Black розкупили до 18:00.

Чим особливий Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Flip хоч і виконаний в форм-факторі жабки. Його дисплей у розкладеному стані складає діагональ 6,7 дюйма. Фронтальна камера, як і у всіх останніх моделях Samsung, розташована в невеликому отворі по центру екрана.

Новинка оснащена флагманським професором Snapdragon 855, що працює в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті.

Ціна

Samsung Galaxy Z Flip оцінили у 1 380 доларів (близько 33 900 гривень).