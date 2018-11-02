Першу партію нового смартфону Honor Magic 2 розкупили за 5 хвилин

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Смартфон Honor Magic 2
Смартфон Honor Magic 2 / Фото з відкритих джерел

У середу, 31 жовтня, китайська компанія Huawei офіційно представила новий флагманський смартфон Honor Magic 2. У продаж новинка надійде 6 листопада та попередні замовлення стали доступними відразу після презентації.

Як пише видання gizchina, посилаючись на прес-службу бренду, усю партію Honor Magic 2 попередньо замовили протягом перших 5 хвилин продажів.

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Відтак, компанія планує провести ще один етап попередніх замовлень Honor Magic 2, який відбудеться до 6 листопада, тобто до того часу, коли новий смартфон офіційно надійде на полиці магазинів.

Honor Magic 2: огляд

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,3 дюйма
    Роздільна здатність: FHD + (1080 x 2340 пікселів)
  • ПроцесорHuawei Kirin 980
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 128/256/512 ГБ
  •  
  • КамераОсновна: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп
    ​Фронтальна: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
  • Акумулятор3400 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Pie

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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