Першу партію нового смартфону Honor Magic 2 розкупили за 5 хвилин

У середу, 31 жовтня, китайська компанія Huawei офіційно представила новий флагманський смартфон Honor Magic 2. У продаж новинка надійде 6 листопада та попередні замовлення стали доступними відразу після презентації.

Як пише видання gizchina, посилаючись на прес-службу бренду, усю партію Honor Magic 2 попередньо замовили протягом перших 5 хвилин продажів.

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Відтак, компанія планує провести ще один етап попередніх замовлень Honor Magic 2, який відбудеться до 6 листопада, тобто до того часу, коли новий смартфон офіційно надійде на полиці магазинів.

Honor Magic 2: огляд

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,3 дюйма

Роздільна здатність: FHD + (1080 x 2340 пікселів)

Тип: AMOLED Діагональ: 6,3 дюйма Роздільна здатність: FHD + (1080 x 2340 пікселів) Процесор Huawei Kirin 980

Huawei Kirin 980 Пам'ять Оперативна: 6/8 ГБ

Вбудована: 128/256/512 ГБ

Оперативна: 6/8 ГБ Вбудована: 128/256/512 ГБ

Камера Основна: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп

​Фронтальна: 16Mп + 2 Mп + 2Mп

Основна: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп ​Фронтальна: 16Mп + 2 Mп + 2Mп Акумулятор 3400 мАг

3400 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Pie

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