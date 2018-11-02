Першу партію нового смартфону Honor Magic 2 розкупили за 5 хвилин
У середу, 31 жовтня, китайська компанія Huawei офіційно представила новий флагманський смартфон Honor Magic 2. У продаж новинка надійде 6 листопада та попередні замовлення стали доступними відразу після презентації.
Як пише видання gizchina, посилаючись на прес-службу бренду, усю партію Honor Magic 2 попередньо замовили протягом перших 5 хвилин продажів.
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Відтак, компанія планує провести ще один етап попередніх замовлень Honor Magic 2, який відбудеться до 6 листопада, тобто до того часу, коли новий смартфон офіційно надійде на полиці магазинів.
Honor Magic 2: огляд
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor Magic 2
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,3 дюйма
Роздільна здатність: FHD + (1080 x 2340 пікселів)
- ПроцесорHuawei Kirin 980
- Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
Вбудована: 128/256/512 ГБ
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- КамераОсновна: 16 Мп + 16 Мп + 24 Мп
Фронтальна: 16Mп + 2 Mп + 2Mп
- Акумулятор3400 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Pie
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