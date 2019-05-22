Першу партію OnePlus 7 Pro розкупили всього за хвилину
Тиждень тому компанія OnePlus офіційно представила свій новий флагман OnePlus 7 Pro. Зараз перша партія новинки надійшла у продаж і усі смартфони розкупили всього за одну хвилину.
Як інформує Gizchina, у продаж надійшла модифікація із 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті у кольорі Star Blue.
Як заявив, гендиректор OnePlus, за цю хвилину продажів компанія заробила мільярд юанів (близько 144 мільйони доларів). Це новий рекорд для компанії.
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Чим цікавий OnePlus 7 Pro. Новинка оснащена Fluid OLED-дисплеєм без жодного отвору чи дірки, а фронтальна камера висувається за допомогою спеціальної конструкції.
Окрему увагу варто приділити камері OnePlus 7 Pro. Основна камера має три модулі: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.
OnePlus 7 Pro в Україні. Коли новинка надійде у продаж на нашому ринку поки не повідомляють. Але попередньо замовити смартфон вже можна. Вартість модифікації із 6ГБ оперативної та 128 ГБ пам'яті становить 21 999 гривень. При цьому ціна на спрощену версію OnePlus 7 стартує від 16 999 гривень.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro
- ДисплейРозмір: 6,67 дюйма
Тип: Fluid AMOLED
Частота оновлення: 90 Гц
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
- ВідеопроцесорAdreno 640
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ
Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
Фронтальна: висувна
- Акумулятор4 100 мАг
- Операціна системаAndroid Q
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