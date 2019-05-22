Першу партію OnePlus 7 Pro розкупили всього за хвилину

Тиждень тому компанія OnePlus офіційно представила свій новий флагман OnePlus 7 Pro. Зараз перша партія новинки надійшла у продаж і усі смартфони розкупили всього за одну хвилину.

Як інформує Gizchina, у продаж надійшла модифікація із 8 ГБ оперативної та 256 ГБ флеш-пам'яті у кольорі Star Blue.

Як заявив, гендиректор OnePlus, за цю хвилину продажів компанія заробила мільярд юанів (близько 144 мільйони доларів). Це новий рекорд для компанії.

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Чим цікавий OnePlus 7 Pro. Новинка оснащена Fluid OLED-дисплеєм без жодного отвору чи дірки, а фронтальна камера висувається за допомогою спеціальної конструкції.

Окрему увагу варто приділити камері OnePlus 7 Pro. Основна камера має три модулі: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

OnePlus 7 Pro в Україні. Коли новинка надійде у продаж на нашому ринку поки не повідомляють. Але попередньо замовити смартфон вже можна. Вартість модифікації із 6ГБ оперативної та 128 ГБ пам'яті становить 21 999 гривень. При цьому ціна на спрощену версію OnePlus 7 стартує від 16 999 гривень.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro Дисплей Розмір: 6,67 дюйма

Тип: Fluid AMOLED

Частота оновлення: 90 Гц

Розмір: 6,67 дюйма Тип: Fluid Частота оновлення: 90 Гц Процесор Qualcomm Snapdragon 855

Відеопроцесор Adreno 640

Adreno 640 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ

Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп

Фронтальна: висувна

Основна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп Фронтальна: висувна Акумулятор 4 100 мАг

4 100 мАг Операціна система Android Q

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