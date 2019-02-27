Першу партію смартфона Xiaomi Mi 9 розкупили менш ніж за хвилину

Новий флагманський смартфон від Xiaomi – Mi 9 – надійшов у продаж 26 лютого. Уся партія розійшлась у Китаї менш ніж за хвилину.

Gizchina передає, що усю першу партію Xiaomi Mi 9 розкупили всього за 53 секунди. Наступна партія надійде в продаж не раніше 5 березня.

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Це трохи дивно, адже такий успіх новинки можна було очікувати. Його попередник – Xiaomi Mi 8 – був дуже популярною моделлю. На вихід нового Mi чекали чимало користувачів.

Президент Xiaomi Лінь Бін вже вибачився перед користувачами, що обсяг партії не задовольнив попит на Xiaomi Mi 9. Також він додав, що компанія збільшить обсяги виробництва цієї моделі.

Продаж Mi 9 у Європі стартує 28 лютого.

Чому смартфон такий популярний. Mi 9, як і будь-який інший флагман від Xiaomi, подобається користувачам в першу чергу через співвідношення ціни і якості. Самі виробники назвали модель "найпродуктивнішим смартфоном". Він оснащений найновішим топовим процесором Qualcomm Snapdragon 855. Технічно смартфон став першим у світі, який отримав процесор наступного покоління.

Камера має три моделі, основний сенсор - Sony IMX586 з роздільною здатністю 48 Мп. При цьому Mi 9 в Китаї коштує 2 999 юаней (близько 12 000 гривень).

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