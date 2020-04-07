Песимістично: Microsoft переводить усі свої заходи в онлайн до липня 2021 року
Корпорація Microsoft, схоже, не вірить, що пандемію коронавірусу можна буде подолати до середини 2021 року. Тож вирішили перевести усі свої заходи у цифровий формат.
Microsoft вже попередила працівників, що всі заходи всередині компанії, так і для публіки, будуть проходити в режимі онлайн.
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"Через виклики, пов'язані з COVID-19, Microsoft уважно стежить за ситуацією в усьому світі і переоцінює загальну стратегію публічних заходів в масштабах всієї компанії. Microsoft прийняла рішення про переведення всіх зовнішніх і внутрішніх подій в цифровий формат до липня 2021 року", – заявили у корпорації.
Які презентації змінюють формат
- Як відомо, з 19 по 21 травня має відбутись щорічна конференція Build в Сіетлі. Зазвичай вона збирає близько 5 тисяч учасників з IT сфери, що працюють з продуктами Microsoft. Очевидно, і в цьому, і в наступному році цей захід буде лише в онлайн-режимі.
- У такому ж режимі буде участь компанії і в одній з найбільших міжнародних комп'ютерних виставок Computex, яка проходить щорічно в Тайвані.
- Також Microsoft перевела в цифровий формат свої конференції Inspire і Ignite, які збирають приблизно 40 тисяч та 25 тисяч учасників.
Схоже рішення Apple
Ще на початку березня компанія Apple вирішила змінити формат своєї щорічної конференції для розробників WWDC, яка відбувається у червні. Вперше за всю історію проведення, вона відбудеться в онлайн-форматі.
Презентацію новинок можна буде побачити на офіційному сайті компанії. На портал для розробників також викладуть записи з навчальними сесіями.
Також була інформація, що вереснева презентація Apple, на якій мають представити нове покоління iPhone 12, буде перенесена, або ж повністю скасована.
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