Philips UpBeat SHB2505: представили функціональні Bluetooth-навушники за доступною ціною

Після довгого затишшя компанія Philips повернулася на ринок навушників. Виробник представив повністю бездротову модель UpBeat SHB2505, яка може забезпечити до 12 годин автономної роботи.

Про це повідомляє TechRadar.

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Модель UpBeat SHB2505, як і аналоги, поставляється разом з невеликим кейсом для зберігання і зарядки. За запевненням виробника, навушники забезпечують до 3 годин безперервного прослуховування музики, а чохол дозволяє зарядити їх ще 3 рази – в сумі виходить 12 годин автономної роботи.

Аксесуар підтримує Bluetooth 5.0 і автоматично підключаються до смартфону або плеєра при вилученні з кейса. За допомогою пристрою можна здійснювати дзвінки, адже в корпусі навушників є мікрофони. Крім того, передбачена можливість використання кожного навушника окремо.



Philips UpBeat SHB2505 від одного заряду можуть пропрацювати до 3 годин

UpBeat SHB2505 будуть доступні в білому, чорному, синьому та фіолетовому кольорах за ціною 99 євро (близько 3 100 гривень).

Компанія також обіцяє, що протягом 2019 року випустить безліч новинок, включаючи Bluetooth-колонки, домашні аудіосистеми, годинник, CD-плеєри, портативні радіоприймачі, саундбари та навушники.

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