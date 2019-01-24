Philips UpBeat SHB2505: представили функціональні Bluetooth-навушники за доступною ціною

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Philips UpBeat SHB2505: характеристики
Philips UpBeat SHB2505: характеристики / Фото з вільних джерел

Після довгого затишшя компанія Philips повернулася на ринок навушників. Виробник представив повністю бездротову модель UpBeat SHB2505, яка може забезпечити до 12 годин автономної роботи.

Про це повідомляє TechRadar

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Модель UpBeat SHB2505, як і аналоги, поставляється разом з невеликим кейсом для зберігання і зарядки. За запевненням виробника, навушники забезпечують до 3 годин безперервного прослуховування музики, а чохол дозволяє зарядити їх ще 3 рази – в сумі виходить 12 годин автономної роботи.

Аксесуар підтримує Bluetooth 5.0 і автоматично підключаються до смартфону або плеєра при вилученні з кейса. За допомогою пристрою можна здійснювати дзвінки, адже в корпусі навушників є мікрофони. Крім того, передбачена можливість використання кожного навушника окремо.

Philips UpBeat SHB2505
Philips UpBeat SHB2505 від одного заряду можуть пропрацювати до 3 годин

UpBeat SHB2505 будуть доступні в білому, чорному, синьому та фіолетовому кольорах за ціною 99 євро (близько 3 100 гривень).

Компанія також обіцяє, що протягом 2019 року випустить безліч новинок, включаючи Bluetooth-колонки, домашні аудіосистеми, годинник, CD-плеєри, портативні радіоприймачі, саундбари та навушники.

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Теги: Техно Ґаджети Philips Ціни
Джерело: Техно
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