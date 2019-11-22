Під час презентації Tesla Cybertruck у пікапа тріснуло броньоване скло: фото

В п'ятницю 22 листопада, Інон Маск офіційно представив Tesla Cybertruck – перший електричний пікап компанії. Однак під час презентації не обійшлося без несподіванок.

Що сталося

Важливо: Ілон Маск представив футуристичний пікап Tesla Cybertruck: характеристики та ціна

Під час демонстрації надійсності броньованого скла електрокара і показово кидка сталевої кулі воно тріснуло. Ілон Маск, який був присутній на презентації, зазначив, що компанія "полагодить це пізніше".



В Tesla Cybertruck тріснуло броньоване скло

Зауважимо, пікап отримав не лише "куленепробивне" скло, але й захищений кузов, який протестували ударом бити.

Особливості та модифікації Tesla Cybertruck

Пікап Tesla Cybertruck отримав дизайн у стиль фільма "Той, що біжить по лезу" та три модифікації.

Базова модель юбладнана одним двигуном і заднім приводом, запас ходу – до 400 кілометрів на одному заряді. Авто зможе розігнатися до 100 км/год за 6,5 секунди. Виробництво модель розпочнуть в 2021 році і вона надійде в продаж із цінником 39 900 доларів.

Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди. Ця модифікація також зійде з конвеєра в 2021 році та обійдеться покупцям в 49 900 доларів.

Повнопривідна версія з трьома двигунами, запасом близько 800 кілометрів набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди. Цю версію електрокара можна буде придбати в 2022 році за ціною 69 900 доларів.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно