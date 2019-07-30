Підліток виграв 3 мільйони доларів у комп'ютерній грі Fortnite

Американський підліток Кайл Гірсдорф чемпіоном світу з комп'ютерної гри Fortnite. При цьому він виграв рекордний приз – 3 мільйони доларів. Це найбільший призовий фонд в історії кіберспорту.

Як передає видання BBC, 40 мільйонів гравців брали участь у відбіркових іграх чемпіонату протягом 10 тижнів. 100 фіналістів взяли участь у фінальних поєдинків.

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Серед учасників фіналу були представники понад 30 країн. Зокрема з США, Франції та Британії.

Як відбувається гра. У грі беруть участь 100 гравців, які відправляються на острів. Там вони повинні знаходити зброю, будувати структури і знищувати один одного, покине залишиться один гравець.

Крім одиночного розряду, гравці змагалися і в парах. Цей турнір, завершився перемогою європейського дуету Еміля Nyhrox Бергквіст Педерсена і Девіда "Аква" В.

Що таке Fortnite? Це відеогра у жанрі тактико-стратегічного шутера, розроблена студіями Epic Games та People Can Fly. Гра доступна на різних платформах. Її можна завантажити для Windows, macOS, PlayStation 4 і Xbox One.

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