Підозріло дешевий: Роскомнадзор побачив небезпеку у сервісі Apple TV +

Нещодавно компанія Apple анонсувала свій власний відеострімінговий сервіс Apple TV +. І хоч сервіс ще не працює, та в Росії його вже назвали "загрозливим".

Як пише видання ixbt.com, Роскомнадзор вважає ціну підписки на Apple TV + надто низькою.

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Як відомо, заявлена вартість сервісу складає 5 доларів на місяць. При цьому в Росії він буде ще дешевший – 3 долари або 200 рублів (75 гривень).

У чому "небезпека"? Роскомнадзор стверджує, Apple TV + несе загрозу для російських онлайн-кінотеатрів. Адже підписка на "національний продукт" коштує більше, ніж пропонує Apple.

У зв’язку з цим Роскомнадзор пропонує прискорити прийняття підзаконних актів до закону, який регламентує діяльність аудіовізуальних сервісів. Документ передбачає, що іноземного капіталу в аудіовізуальних сервісах на території Росії не може перевищувати 20%, якщо спеціальна комісія не видала відповідний дозвіл.

Теоретично це може призвести до заборони Apple TV + та інших подібних закордонних сервісів на території Росії.

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