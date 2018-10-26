Підтвердили дизайн смартфонів Sony Xperia XA3 та XA3 Ultra

Очікується, що незабаром компанія Sony представить два нових смартфони – Xperia XA3 та XA3 Ultra. Завдяки одному із вендорів відомо, який дизайн можуть отримати нові пристрої.

Про це повідомляє GSMArena.

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Різні чутки про ще неанонсовані компанією Sony нові смартфони Xperia XA3 і XA3 Ultra почали з'являтися в мережі ще кілька місяців тому. Уже в жовтні повідомлялося, що новинки оснастять подвійними основними камерами, які розташуються на задніх панелях мобільних пристроїв.

Крім того, Xperia XA3 і XA3 Ultra отримають тонкі рамки навколо екрану. Нові рендери чохлів від китайського виробника черговий раз підтвердили, що обидва пристрої будуть укомплектовані камерами, в яких знайдуть собі застосування два сенсора.



Чохол на смартфон Sony Xperia XA3 Ultra



Чохол на смартфон Sony Xperia XA3

Два нових зображення не тільки показують одну з найважливіших особливостей дизайну майбутніх смартфонів, але і є значущою підставою припустити, що дебют новинок Sony Xperia XA3 і XA3 Ultra вже дуже близький.

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