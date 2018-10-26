Підтвердили дизайн смартфонів Sony Xperia XA3 та XA3 Ultra

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Підтвердили дизайн смартфонів Sony Xperia XA3 та XA3 Ultra
Підтвердили дизайн смартфонів Sony Xperia XA3 та XA3 Ultra / Фото з вільних джерел

Очікується, що незабаром компанія Sony представить два нових смартфони – Xperia XA3 та XA3 Ultra. Завдяки одному із вендорів відомо, який дизайн можуть отримати нові пристрої.

Про це повідомляє GSMArena.

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Різні чутки про ще неанонсовані компанією Sony нові смартфони Xperia XA3 і XA3 Ultra почали з'являтися в мережі ще кілька місяців тому. Уже в жовтні повідомлялося, що новинки оснастять подвійними основними камерами, які розташуються на задніх панелях мобільних пристроїв.

Крім того, Xperia XA3 і XA3 Ultra отримають тонкі рамки навколо екрану. Нові рендери чохлів від китайського виробника черговий раз підтвердили, що обидва пристрої будуть укомплектовані камерами, в яких знайдуть собі застосування два сенсора.

Sony Xperia XA3 Ultra
Чохол на смартфон Sony Xperia XA3 Ultra

Sony Xperia XA3
Чохол на смартфон Sony Xperia XA3

Два нових зображення не тільки показують одну з найважливіших особливостей дизайну майбутніх смартфонів, але і є значущою підставою припустити, що дебют новинок Sony Xperia XA3 і XA3 Ultra вже дуже близький.

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Теги: Техно Смартфони Sony
Джерело: Техно
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