Piomo: надувний електровелосипед, що влазить в рюкзак – відео

Японські інженери довели ідею портативних електричних засобів до рівня, переплюнути який вже навряд чи у когось вийде. Вони створили надувний електровелосипед. Все що потрібно – дістати його зі звичайного рюкзака і накачати.

Власник Poimo, як запевняють розробники, зможе "швидко доїхати" на ньому від метро до роботи або будинку. Вийде точно швидше, ніж пішки, зазначає New Atlas.

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Особливості надувного велосипеда

Poimo – це прототип надувного електровелосипеда, розроблений фахівцями Токійського університету. Його корпус складається з термопластичного поліуретану. Приблизно за хвилину він, за допомогою насоса, набуває потрібну форму – одночасно стабільну і комфортну для сидіння.

Безщіточний двигун, акумулятор і бездротовий контролер, інтегровані в ручки керма. Загальна маса 5,5 кг, надувна структура важить всього 2,3 кг. Інженери сподіваються, що велосипед можна буде полегшити – зрештою, це тільки прототип.

Відео демонструє головні характеристики Poimo:

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Розробники не повідомляють інших технічних подробиць на зразок запасу ходу або максимальної швидкості Poimo, але розповідають, що вже провели випробування, і користувачам – а особливо їх дітям – такий спосіб їзди сподобався.

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