Після невдалого запуску "Союз-ФГ" на МКС Росія відмовиться від ракети

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Ракета-носій "Союз-ФГ"
Ракета-носій "Союз-ФГ" / korpus64.ru

До 2020 року "Роскосмос" планує відмовитись від ракети-носія "Союз-ФГ", яка зазнала аварії у жовтні 2018-ого і не змогла забрати екіпаж з Міжнародної космічної станції.

Про це у своєму Twitter повідомив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

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Він зазначив, що космічний корабель "Союз МС" будуть запускати з Байконура на ракеті "Союз-2.1.а" з січня 2020 року.

Крім того, у 2022 році Росія хоче розпочати випробування ракети "Союз-5", а у 2023 році здійснити запуск нового корабля "Федерація".

Нагадаємо, 11 жовтня ракета "Союз" з двома космонавтами на борту потрапила в аварію під час запуску. На 119 секунді польоту сталася аварія. Обоє астронавтів вижили – вони приземлилися на території Казахстану. Перший після аварії у Байконурі запуск ракети-носія "Союз-ФГ" відбудеться 16 листопада. Тоді спробують ще раз відправити ракету на Міжнародну космічну станцію.

Що таке "Роскосмос"?Російська державна корпорація. Надає послуги з використання космічного простору, відповідає за міжнародну співпрацю в реалізації спільних проектів і програм в галузі космічної діяльності. Основна мета "Роскосмосу" - розвиток супутникової системи ГЛОНАСС та розширення міжнародного співробітництва Росії в області супутникових навігаційних систем, а також координація робіт на космодромах Байконур і Східний.

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Теги: Новини Росії Техно Космос Аварія ракети Союз
Джерело: Техно
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