Після виходу iPhone люди почали частіше травмуватися: цікава статистика

Реліз першого iPhone називають революцією в світі ґаджетів. Проте, за повідомленнями хірургів Медичної школи Нью-Джерсі, саме після виходу iPhone та популяризації сенсорних дисплеїв користувачі з усього світу стали значно частіше отримувати різні травми.

Лікарі навели кілька доказів на користь того, чому смартфони небезпечні для людей, повідомляє The Verge.

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У чому головна проблема

Основна проблема ґаджетів, за заявою медиків, полягає в тому, що з появою смартфонів мобільні пристрої перестали бути простим засобом для здійснення дзвінків. Тепер це повноцінна мобільна платформа, яка занадто сильно захоплює увагу користувача.

Отримуючи чергове повідомлення з соціальної мережі, користувачі нерідко забувають, що переходять дорогу або знаходяться в місці, яке вимагає особливої ​​концентрації. В результаті, за словами автора дослідження Бориса Пасховера – хірурга головного і шийного відділів Медичної Школи Нью-Джерсі – число постраждалих через смартфони з кожним днем ​​продовжує зростати.

Старі кнопкові моделі телефонів ніколи не приносили стільки шкоди, скільки сучасні смартфони. Вони не падали на обличчя, розбиваючи ніс, через них не спотикалися і не отримували травми. Люди перестали усвідомлювати, де вони знаходяться в дану хвилину,

– зазначає Пасховер.

Статистика травм

Проаналізувавши дані сотні лікарень США в період з 1998 по 2017 рік, дослідники отримали наступні дані: за цей час в медичних установах було зареєстровано 2501 випадків травм, пов'язаних з використанням смартфонів. В рамках всієї Америки ця цифра становить 76 000 чоловік, 40% з яких – користувачі у віці від 13 до 29 років. Найпоширеніша травма – глибокий поріз.

Всі подібні випадки автори звіту розділили на два типи: травми, при безпосередньому контакті зі смартфоном (в тому числі при його падінні на обличчя), і пошкодження, отримані в момент, коли людина відволікся на чергове повідомлення, спіткнувшись об бордюр або іншу перешкоду.

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Варто зазначити, що наведена статистика зачіпає виключно травми голови і шиї, і не враховує ушкоджень інших частин тіла. В рамках глобальної кількості травм, які отримують люди при інших обставини, ці цифри здаються невеликими, але навіть така динаміка, на думку дослідників, свідчить про те, що смартфони зовсім не так безпечні, як можуть здаватися на перший погляд.

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