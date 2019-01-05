Півмільярда на доступне житло: що відомо про благодійний проект Цукерберга

Благодійний фонд засновника Facebook Марка Цукерберга оголосив про намір вкласти понад півмільярда доларів на підтримку програми доступного житла у Сан-Франциско.

Як повідомляють американські ЗМІ, у планах фонду, в яких, окрім глави Facebook входять й інші благодійники, посприяти будівництву щонайменше 8 тисяч доступних помешкань впродовж найближчих 10 років.

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Благодійники також розгортають компанію, аби завадити появі дорогого житла на місці теперішньої дешевої нерухомості в регіоні.

За даними фонду, вони уже зібрали 260 мільйонів доларів із запланованої суми.

Що варто знати про нерухомість у Сан-Франциско? У місті на західному узбережжі США розташовані штаб-квартири таких технологічних гігантів, як Twitter, Instagram, Pinterest, Uber, Mozilla та інших.

Впродовж останніх років саме у Сан-Франциско спостерігається один з найвищих темпів зростання цін на нерухомість у США.

Через це багато місцевих змушені переїжджати в інші міста, і високооплачувані співробітники технологічних компаній не завжди можуть дозволити собі придбання чи оренду житла у Сан-Франциско.



Ціни на нерухомість у Сан-Франциско ростуть чи не найстрімкіше у США

Що відомо про нерухомість самого Цукерберга?

За даними американських таблоїдів, у травні 2011-го він за 7 мільйонів доларів США придбав будинок в Пало-Альто площею 1500 метрів квадратних.

У 2012-му він почав скуповувати нерухомість навколо свого будинку, витративши на 4 особняки понад 30 мільйонів.

Родині Цукерберга також належить таунхаус в Мішен Дистрикт поблизу Сан-Франциско. Цей будинок площею 1600 квадратів він придбав у 2013 році і витратив на його ремонт та реконструкцію понад мільйон доларів.

У 2014 році мільярдер розщедрився на купівлю пляжу Пила площею 158 гектарів на гавайському острові Кауаї. Тут же він купив і плантацію з вирощування цукрового очерету площею 160 гектарів, щоб "зберегти природну красу цього місця".



Цукерберг придбав пляж на Гаваях