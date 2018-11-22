Планшет Microsoft Surface Pro 6 витримав жорсткі випробування: відео

Відомий техноблогер та автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон продовжує випробовувати на міцність новинки від різних виробників. Черговим ґаджетом, який Нільсон піддав суворим випробуванням, став планшет Surface Pro 6 від Microsoft.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: One Netbook представила компактний ноутбук-трансформер – One Mix 2

Захисне скло новинки виявилося досить крихким – спроби подряпати дисплей призвели до утворення відколу в місці торкання, від якого через всю площу екрана простяглися значні тріщини. З аналогічного матеріалу зроблено і покриття об'єктивів камер.

Алюмінієвий корпус планшета очікувано легко піддався впливу канцелярського ножа, який залишив на всіх чотирьох гранях і задній кришці пристрою глибокі подряпини. Без проблем вдалося зрізати і захисні решітки стереодинаміків пристрою. Пластикові кнопки живлення і регулювання гучності виявилося нескладно пошкодити, але вони продовжили працювати навіть після спроби виламати їх з посадочних отворів.



Microsoft Surface Pro 6 має металевий корпус

Після нагріву запальничкою матриця дисплея повернулася в початковий стан вже через кілька секунд, повністю зберігши працездатність. Кілька спроб зігнути планшет призвели до того, що корпус Surface Pro 6 істотно деформувався, але апарат при цьому продовжив працювати – масивна алюмінієва підставка, розташована на задній панелі, зіграла роль ребра жорсткості.

Випробування Microsoft Surface Pro 6 на міцність – дивіться відео

За підсумками випробувань Нільсон розбив дисплей, відірвавши його від корпусу, але зазначив, що металевий планшет від Microsoft виявився значно міцніше нового iPad Pro, який майже цілком складається зі скла і пластика.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно