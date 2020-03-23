Планшет reMarkable 2 здатний імітувати звичайний папір

Ідея створити пристрій, який об'єднає в собі планшет, електронну книгу і записну книжку не нова. У 2016 році був представлений reMarkable з E-Ink екраном. Однак низка недопрацювань в ПЗ, висока ціна й погана оптимізація не дозволили продукту стати популярним. Через кілька років виробник повертається з новим пристроєм, який позбавлений недоліків колишньої моделі і коштує істотно дешевше.

Відмінною рисою reMarkable 2 виробник називає "паперовий" дизайн. Досягається це не тільки завдяки товщині всього в 4,7 мм, але й завдяки текстурованій поверхні, розповідає The Verge.

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Особливості reMarkable 2

За допомогою спеціального стилуса планшет можна використовувати як записник. Додатково виробник звертає увагу на оновлений дисплей, який має затримку в два рази менше, ніж у минулій моделі (21 мілісекунда). Зарядка reMarkable 2 здійснюється за допомогою USB Type-C.

Планшет reMarkable 2 дозволяє конвертувати рукописні замітки в текст. Всі записи завантажуються в хмару і доступні через спеціальний додаток на всіх популярних платформах, включаючи macOS, Windows, iOS і Android.

Технічні характеристики reMarkable 2 Дисплей CANVAS другого покоління, монохромний сенсорний з діагоналлю 10,3 дюйма і дозволом 1872x1404

CANVAS другого покоління, монохромний сенсорний з діагоналлю 10,3 дюйма і дозволом 1872x1404 Процесор двоядерний ARM, 1,2 ГГц



двоядерний ARM, 1,2 ГГц Акумулятор 3000 мАг, до двох тижнів роботи

3000 мАг, до двох тижнів роботи Розмір і вага 187 x 246 x 4,7 мм; 403,5 г

187 x 246 x 4,7 мм; 403,5 г Стилус спеціальний наконечник ручки з високим коефіцієнтом тертя, виявлення нахилу, розпізнавання 4096 рівнів натискання

спеціальний наконечник ручки з високим коефіцієнтом тертя, виявлення нахилу, розпізнавання 4096 рівнів натискання Пам'ять1 ГБ LPDDR3 SDRAM + 8 ГБ накопичувача

Відео reMarkable 2:

Виробник зазначає, що не хотів створювати функціональний пристрій, зосередившись на заміну традиційного блокнота, який також вміє читати електронні книги. reMarkable 2 дозволить краще зосередитися на роботі, оскільки не має зайвих функцій.

Ціна

Новий планшет оцінений в 399 доларів. Крім того, потрібно заплатити 49 доларів за стилус і ще 69 за футляр. Прийом попередніх замовлень вже стартував, а старт продажів запланований на червень 2020 року.

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