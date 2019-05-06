Планшет Samsung Galaxy Tab S5e надійшов у продаж в Україні: ціна

Новий планшет компанії Samsung із назвою Galaxy Tab S5e офіційно став доступним для покупки в Україні. Серед переваг новинки можна виокремити тонкий корпус, до 15 годин роботи без підзарядки та функцію Face Unlock.

Характеристики. Galaxy Tab S5e оснащений 10,5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів. Він має співвідношення сторін 16:10.

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Щодо "заліза", то працює новинка на 8-ядерному процесорі Snapdragon 670 у парі з 4 ГБ оперативної на 64 ГБ вбудованої пам'яті. Основна камера має роздільну здатність 13 М, а фронтальна – 8 Мп. Також Galaxy Tab S5e підтримує функцію розблокування по обличчю Face Unlock.

Samsung Galaxy Tab S5e отримав дуже тонкий корпус

Пристрій працює під керівництвом операційної системи Android 9 Pie з фірмовою оболонкою One UI.

Переваги. Однією з переваг, на якій акцентував виробник, є габарити планшета. Він має алюмінієвий корпус товщиною 5,5 мм. Вага всього пристрою становить всього 400 грамів. Це один з найбільш компактних планшетів на ринку.

Планшет працює до 15 годин без зарядки

Також новинка отримала потужу батарею ємністю 7040 мАг. Цього має вистачити на 14,5 годин автономної роботи.

Вартість Galaxy Tab S5e стартує від 16 тисяч гривень

Ціна. Galaxy Tab S5e можна придбати у двох модифікаціях:

Версія з Wi-Fi коштує 15 999 гривень, А варіант з Wi-Fi + LTE стартує від 18 999 гривень.

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