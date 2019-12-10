Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року

Світ технологій змінюється дуже динамічно. з кожним днем ми дізнаємось про нові оригінальні розробки, які можуть змінити на краще наше життя. Про найяскравіші такі розробки, що вразили у 2019 році, – далі у матеріалі.

Плащ-невидимка

Дуже цікава розробка, яку створила канадська компанія Hyperstealth Corp. Підприємство відоме своїм камуфляжним матеріалом для військових, і схоже їм вдалося вивести продукт на новий рівень.

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Як це працює

Цей унікальний матеріал має назву Quantum Stealth. Він може приховати об’єкти, що розміщені за ним. Ця нова тканина переломлює світло так, що людина може бачити лише з дуже близької або дуже віддаленої дистанції. Матеріал відображає світло віде ультрафіолетового до інфрачервоного діапазону, в результаті чого спотворюється тло.

Матеріал-невидимка Quantum Stealth: відео

Таким чином на широкій дистанції предмети, заховані за матеріалом, стають буквально невидимими. Цей унікальний матеріал тонкий, легкий та не потребує додаткового джерела живлення. Тож в теорії його можна використовувати у військовій і не тільки справі. До речі, у компанії кажуть, процес створення "невидимки" є відносно недорогий.

Живий чохол

Чохол від Telecom Paris виглядає моторошно

Ще один цікавий матеріал створив французький розробник Марк Тейссен з компанії Telecom Paris. Це штучна шкіра, з якої виробник пропонує робити чохли для ґаджетів. Цей матеріал реагує на дотики.

На перший погляд продукт виглядає дуже дивно, навіть моторошно.

Як це працює

Матеріал реагує на різні дотики, наприклад пощипування, погладжування і лоскіт. Річ у тому, що ця штучна шкіра вміє пов’язувати різні дотики з певними емоціями. Так, натиск на матеріал система прив'язує до гніву, постукування – розпізнає як привернення уваги, а погладжування – як забезпечення комфорту.

Як пояснив сам розробник, "живий" чохол допоможе своєму власникові краще передавати емоції, спілкуючись через смартфон чи інший девайс.

Живий чохол від Telecom Paris, що реагує на дотики: відео

Поки є два прототипи: один нагадує людську шкіру, а інший має більш однорідну поверхню. Та Марк Тейссен хоче піти ще далі та зробити "шкіру" ще реалістичною – наприклад із вбудованими волоссям, датчиками температури тощо.

Пристрій, що рятує життя

Цю розробку створила українська школярка Анастасія Кононенко. Дівчина спробувала вирішити проблему, коли люди залишають своїх маленьких дітей або тварин в авто під час сонячного дня. Про це часто говорять у ЗМІ, про це застерігають медики, однак випадки, коли тварини чи діти отримують тепловий удар, на жаль, трапляються доволі часто.

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Як це працює

Девайс, який створила школярка, може автоматично увімкнути клімат-контроль всередині закритого автомобіля. Тож він може врятувати життя маленьких дітей і тварин, які опинилися всередині нього.

Анастасія Кононенко/ Фото liga.net

Система працює на основі трьох датчиків – температури, звуку і руху. Вони фіксують відповідні параметри і посилають повідомлення на телефон, що в приміщенні залишилося жива істота. Датчик температури може самостійно регулювати температуру (робити її теплішою або холоднішою).

​​Пристрій можна використовувати і в інших замкнених просторах. Дівчина вже отримала державний гранд пів мільйона гривень на подальшу розробку.

Кондиціонер, як кредитна картка

Цього літа корисною розробкою потішила компанія Sony. Новинка отримала назву Reon Pocket. Це кондиціонер, головна фішка якого, – компактний розмір. Пристрій – не більший, ніж банківська картка, а важить всього 85 грамів. Тож можна вирішити одвічну проблему, коли одним кондиціонер "дує", а іншим – "без нього – ніяк". Якщо хочеш охолонути – захопи із собою Reon Pocket.

Reon Pocket достатньо просто прикріпити до одягу

Як це працює

Розробники застосували у пристрої елемент Пельтьє (термоелектричний перетворювач, який застосовують в автомобільних або винних холодильниках). Reon Pocket потрібно розмістити на одязі. Таким чином він може охолодити тіло у спекотний день, або зігріти, коли надворі холодно.

Пристрій оснащений Bluetooth, тож ним можна керувати за допомогою додатку для смартфона. Новинка сумісна з пристроями на iOS та Android. Батареї має вистачити для доби безперервної роботи. Підзарядити можна через порт USB-C.

Поки що пристрій доступний лише в Японії. Ціна стартує від 12 760 ієн (близько 3 000 гривень).

Аналіз без збору крові

Ця розробка зацікавить людей, які дуже бояться здавати кров для проведення аналізу їхнього здоров'я. Американські інженери з Массачусетського технологічного інституту створили переносний датчик, який дасть змогу простежити за здоров'ям без крові.

Як це працює

Це маленький девайс, який потрібно закріпити за щокою. Таке розміщення дає змогу збирати зразки слини, які рухаються по спеціальній трубці. Далі слина потрапляє на рулон індикаторного паперу. Цей матеріал при контакті зі слиною може змінювати колір залежно від наявності й концентрації певної речовини.

Пристрій потрібно розмістити за щокою/ Фото media.mit.edu

Датчик також періодично робить знімки та пересилає їх на смартфон пацієнта. А вже на девайсі алгоритм оцінює зміни стану здоров'я. За потреби, цю інформацію можна передати на смартфон чи комп'ютер лікаря.

Цей датчик є багаторазовим, однак рулон паперу необхідно періодично замінювати.

Девайс для діагностики раку

Ще одна важлива розробка з медицини. Пристрій від Toshiba може розпізнати 13 видів раку з однієї краплі крові. Точність прогнозу складає 99%.

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Як це працює

Апарат може діагностувати рак шлунка, стравоходу, легенів, печінки, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози, кишківника, яєчників, простати, сечового міхура, молочної залози, а ще саркому і гліому.

Пристрій для діагностики раку від Toshiba

Він проводить діагностику за допомогою чіпа і невеликого пристрою. Пацієнт може отримати результат приблизно через дві години.

Така діагностика буде коштувати приблизно 185 доларів (4 400 гривень). Поки новий пристрій – на стадії тестування. Масштабні випробування нової лінійки продукції стартують лише у 2020 році.

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