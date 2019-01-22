Платіжну систему Mastercard оштрафували на сотні мільйонів євро

Європейська комісія оштрафувала платіжну систему Mastercard на 570 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил Євросоюзу. У відомстві уточнили, що Mastercard обмежувала можливості для торговців скористатися кращими умовами, запропонованими банками в інших місцях єдиного ринку.

Про це мовиться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.

У 2013 році Єврокомісія почала розслідування і з’ясувала, що через міжнародні правила еквайрингу Mastercard роздрібні продавці платили більше за банківські послуги, щоб отримувати платежі за картками, ніж якби вони були вільні у пошуках інших подібних послуг.

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За даними Єврокомісії, це призвело до зростання цін для роздрібних продавців і споживачів, до обмеженої транскордонної конкуренції і до штучної сегментації єдиного ринку.

Європейські споживачі використовують платіжні картки щодня, коли купують їжу або одяг, або роблять покупки в інтернеті. Забороняючи торговцям шукати кращі умови, що пропонуються банками інших держав-членів, правила Mastercard штучно підвищували витрати на карткові платежі, завдаючи шкоди споживачам і роздрібним торговцям в ЄС,

– заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Що таке еквайринг? Процес, коли банк розраховується з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, що здійснюються з використанням банківських карток через термінали.

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