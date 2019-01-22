Платіжну систему Mastercard оштрафували на сотні мільйонів євро

130 Читать новость на русском
Платіжну систему Mastercard оштрафували на сотні мільйонів євро
Платіжну систему Mastercard оштрафували на сотні мільйонів євро / Фото з відкритих джерел

Європейська комісія оштрафувала платіжну систему Mastercard на 570 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил Євросоюзу. У відомстві уточнили, що Mastercard обмежувала можливості для торговців скористатися кращими умовами, запропонованими банками в інших місцях єдиного ринку.

Про це мовиться у повідомленні прес-служби Єврокомісії.

У 2013 році Єврокомісія почала розслідування і з’ясувала, що через міжнародні правила еквайрингу Mastercard роздрібні продавці платили більше за банківські послуги, щоб отримувати платежі за картками, ніж якби вони були вільні у пошуках інших подібних послуг.

Читайте також: Mastercard змінила свій логотип

За даними Єврокомісії, це призвело до зростання цін для роздрібних продавців і споживачів, до обмеженої транскордонної конкуренції і до штучної сегментації єдиного ринку.

Європейські споживачі використовують платіжні картки щодня, коли купують їжу або одяг, або роблять покупки в інтернеті. Забороняючи торговцям шукати кращі умови, що пропонуються банками інших держав-членів, правила Mastercard штучно підвищували витрати на карткові платежі, завдаючи шкоди споживачам і роздрібним торговцям в ЄС,
– заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Що таке еквайринг? Процес, коли банк розраховується з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, що здійснюються з використанням банківських карток через термінали.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Гроші IT-бізнес Штрафи Євросоюз Банки Єврокомісія
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
сьогодні 14:01 Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
124
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
21 січня 21:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
1585
Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
21 січня 13:00 Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
5163
Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
19 січня 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
Анастасія Можаровська 765
Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
19 січня 18:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
Анастасія Можаровська 1933
Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
19 січня 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
Євгенія Мазур 1554
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук