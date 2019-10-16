У PlayStation Store стартував великий розпродаж: які ігри подешевшали

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Осіння розпродаж Playstation 2019 – знижки в PlayStation Store
Розпродаж у PlayStation Store / tehnot.com

Компанія Sony влаштувала розпродаж у фірмовому магазині PlayStation Store. Ігри отримали знижки з нагоди Хелловіна (ніч із 31 жовтня на 1 листопада).

Як свідчить сайт PlayStation Store, магазин знизив ціни на ігри з демонами, зомбі, тобто подешевшали продукти, що можуть полоскотати нерви у хелоуінську ніч.

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Офіційно, розпродаж вже стартував в американському PlayStation Store. Деякі знижки є доступні в Україні. Акція триватиме до 11 листопада.

Які ігри подешевшали в PlayStation Store:

  1. Metro Exodus – 1049 гривень (-47%)
  2. Prey + Dishonored 2 Bundle – 649 гривень (- 65%)
  3. Devil May Cry 5 – 949 гривень(-47%)
  4. BioShock: The Collection – 409 гривень (-72%)
  5. Resident Evil 2 –949 гривень (-47%)
  6. Vampyr – 649 гривень (-63%)
  7. We Happy Few – 1049 гривень (-47%)
  8. A Plague Tale: Innocence – 999 гривень (-33%)
  9. The Walking Dead: The Telltale Definitive Series – 1049 гривень (30%)

Розпродаж у PlayStation Store

Розпродаж у PlayStation Store

Що таке PlayStation Store? Це цифровий медіа-магазин, доступний для користувачів гральних консолей PlayStation (PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation Portable та PlayStation Network). В цьому магазині користувачі можуть купити та завантажити повні ігри, надбудови вмісту, відтворювані демо, теми та трейлери для ігор/фільмів тощо. Деякі ігри можна завантажити безкоштовно.

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Теги: Техно Sony PlayStation Ігри
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