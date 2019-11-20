Назвали дати виходу консолей PlayStation 5 та Xbox Project Scarlett

Один із інсайдерів повідомив точну дату виходу PlayStation 5, а також ціну консолі на старті продажів. Зауважимо, це ж джерело назвало дату виходу Xbox Project Scarlett і консоль від Microsoft надійде у продаж раніше, ніж приставка Sony.

Дата виходу та ціна PlayStation 5

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Інсайдер PSErebus зазначив, що в комплекті з PlayStation 5 буде йти SSD-накопичувач об'ємом 2 ГБ і гра Gran Turismo 7.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation5 (PS5) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation5 (PS5) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH — PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019

Sony запустить PlayStation 5 в декількох країнах в період свят 2020 року. У Північній Америці консоль стане доступна 20 листопада за рекомендованою ціною 499 доларів (близько 12 000 гривень за курсом станом на 20 листопада 2019 року, – ред.),

– йдеться в повідомленні.

Дата виходу та ціна Xbox Project Scarlett

Трохи пізніше інсайдер розкрив вартість Xbox Project Scarlett: згідно з його відомостями, вона буде такою ж, як у конкурента. Дату виходу консолі Microsoft він розкрив минулого тижня. На його думку, Xbox Project Scarlett надійде в продаж 6 листопада 2020 року.

Достовірність витоку

Тут можна було б подумати, що якось занадто багато вийшло важливих інсайдів для одного не надто популярного Twitter-аккаунта. Критичний погляд на ситуацію – корисне і правильне справу, але не варто забувати, що це джерело раніше відзначилося правдивим прогнозом дати виходу гри The Last of Us Part II. Яку, втім, згодом перенесли.

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