Назвали дати виходу консолей PlayStation 5 та Xbox Project Scarlett

106 Читать новость на русском
PlayStation 5 та Xbox Project Scarlett: дата виходу та ціна / unsplash

Один із інсайдерів повідомив точну дату виходу PlayStation 5, а також ціну консолі на старті продажів. Зауважимо, це ж джерело назвало дату виходу Xbox Project Scarlett і консоль від Microsoft надійде у продаж раніше, ніж приставка Sony.

Дата виходу та ціна PlayStation 5 

До теми: Відео дня: новий ролик Sony для гри Death Stranding, який зняли у Києві

Інсайдер PSErebus зазначив, що в комплекті з PlayStation 5 буде йти SSD-накопичувач об'ємом 2 ГБ і гра Gran Turismo 7.

Sony запустить PlayStation 5 в декількох країнах в період свят 2020 року. У Північній Америці консоль стане доступна 20 листопада за рекомендованою ціною 499 доларів (близько 12 000 гривень за курсом станом на 20 листопада 2019 року, – ред.),
– йдеться в повідомленні.

Дата виходу та ціна Xbox Project Scarlett

Трохи пізніше інсайдер розкрив вартість Xbox Project Scarlett: згідно з його відомостями, вона буде такою ж, як у конкурента. Дату виходу консолі Microsoft він розкрив минулого тижня. На його думку, Xbox Project Scarlett надійде в продаж 6 листопада 2020 року.

Достовірність витоку

Тут можна було б подумати, що якось занадто багато вийшло важливих інсайдів для одного не надто популярного Twitter-аккаунта. Критичний погляд на ситуацію – корисне і правильне справу, але не варто забувати, що це джерело раніше відзначилося правдивим прогнозом дати виходу гри The Last of Us Part II. Яку, втім, згодом перенесли.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби
сьогодні
15370
Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно PlayStation Sony Microsoft Xbox Ціни Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
сьогодні 15:02 Найбагатша людина світу Білл Гейтс: секрети успіху засновника Microsoft
Марія Бондар 2887
Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
19 листопада 14:31 Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 2309
Хто такий Леонід Каденюк: перший український астронавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг
19 листопада 10:02 Хто такий Леонід Каденюк: перший український астронавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг
Ірина Полицька 5380
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
19 листопада 08:05 Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
Анастасія Можаровська 14325
Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка та ціна в Україні
18 листопада 10:08 Huawei P smart Pro: характеристики смартфона-середнячка та ціна в Україні
Ірина Полицька 1206
Новини
Більше новин
Залиште відгук