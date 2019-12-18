PlayStation 5 і DualShock 5 показали в усій красі на детальних рендерах: фото, відео

У середині листопада Sony подала в патентне бюро Японії документи, з зображеннями консолі та контролера для неї. Італійський графічний дизайнер Джузеппе Спінеллі використав доступні матеріали і створив вражаючі рендери, на яких показана деталізована модель DualShock 5 та PlayStation 5.

Контролер

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DualShock 5 нагадує контролер DualShock 4. Посередині знаходиться велика сенсорна панель, прямо під нею ви знайдете кнопку PlayStation і аналогові стіки. D-Pad розташований на звичному місці, як і чотири головні кнопки. Новим є роз'єм USB-C, який розташований на верхній панелі.

Новий контролер консолі PlayStation 5 отримає якісніший динамік і забезпечить тривалий час автономної роботи. Широка світлова панель зникне. Новий геймпад може мати вузьку світлову смужку поверх сенсорної панелі.



Контролер DualShock 5

Рендер контролера можна розглянути з усіх боків

PlayStation 5

На основі даних з патентів та фотографій версії консолі для розробників дизайнер також підготував вкрай деталізований рендер консолі наступного покоління від Sony.



Рендер консолі PlayStation 5

Детальний рендер нової консолі від Sony

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