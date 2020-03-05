В PlayStation Store подвійні знижки: Sony роздає хітові ігри для PlayStation 4
Sony запустила новий розпродаж ігор для PlayStation 4 в PS Store. Цього разу просто так, без жодного приводу, просто щоб порадувати підписників PlayStation Plus.
Головна особливість розпродажу в тому, що власники підписки PS Plus отримують подвійні знижки на запропоновані гри. Наприклад, якщо звичайні користувачі можуть купити GTA 5 зі знижкою в 28%, то для передплатників сервісу гра стане дешевшою на 56%. Sony обіцяє знижку аж до 70% для користувачів PS Plus.
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Які ігри роздають зі знижкою
Найближчим часом в PS Store будуть доступні зі знижкою наступні тайтли:
- Battlefield 5
- Borderlands 3 Super Deluxe Edition
- Darksiders 3
- Concrete Genie Digital Deluxe Edition
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
- God of War
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
До того ж через місяць після релізу Zombie Army 4: Dead War подешевшала на 35%. Розробники з Rebellion знову пропонують геймерам повернутися в минуле і битися з зомбі-нацистами в поодинці або кооперативі з трьома друзями.
До слова, передплатники PlayStation Plus вже можуть забрати безкоштовні березневі гри. У цьому місяці Sony дарує Shadow of the Colossus і Sonic Forces для PlayStation 4.
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