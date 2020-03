В PlayStation Store подвійні знижки: Sony роздає хітові ігри для PlayStation 4

Sony запустила новий розпродаж ігор для PlayStation 4 в PS Store. Цього разу просто так, без жодного приводу, просто щоб порадувати підписників PlayStation Plus.

Головна особливість розпродажу в тому, що власники підписки PS Plus отримують подвійні знижки на запропоновані гри. Наприклад, якщо звичайні користувачі можуть купити GTA 5 зі знижкою в 28%, то для передплатників сервісу гра стане дешевшою на 56%. Sony обіцяє знижку аж до 70% для користувачів PS Plus.

Цікаво: Легендарній PlayStation 2 виповнилося 20 років: рекорди культової консолі від Sony

Які ігри роздають зі знижкою

Найближчим часом в PS Store будуть доступні зі знижкою наступні тайтли:

Battlefield 5

Borderlands 3 Super Deluxe Edition

Darksiders 3

Concrete Genie Digital Deluxe Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

God of War

Horizon Zero Dawn Complete Edition

До того ж через місяць після релізу Zombie Army 4: Dead War подешевшала на 35%. Розробники з Rebellion знову пропонують геймерам повернутися в минуле і битися з зомбі-нацистами в поодинці або кооперативі з трьома друзями.

До слова, передплатники PlayStation Plus вже можуть забрати безкоштовні березневі гри. У цьому місяці Sony дарує Shadow of the Colossus і Sonic Forces для PlayStation 4.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно