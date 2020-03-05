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В PlayStation Store подвійні знижки: Sony роздає хітові ігри для PlayStation 4

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Знижки в PlayStation Store / Ілюстративне фото

Sony запустила новий розпродаж ігор для PlayStation 4 в PS Store. Цього разу просто так, без жодного приводу, просто щоб порадувати підписників PlayStation Plus.

Головна особливість розпродажу в тому, що власники підписки PS Plus отримують подвійні знижки на запропоновані гри. Наприклад, якщо звичайні користувачі можуть купити GTA 5 зі знижкою в 28%, то для передплатників сервісу гра стане дешевшою на 56%. Sony обіцяє знижку аж до 70% для користувачів PS Plus.

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Які ігри роздають зі знижкою

Найближчим часом в PS Store будуть доступні зі знижкою наступні тайтли:

  • Battlefield 5
  • Borderlands 3 Super Deluxe Edition
  • Darksiders 3
  • Concrete Genie Digital Deluxe Edition
  • Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
  • God of War
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition

До того ж через місяць після релізу Zombie Army 4: Dead War подешевшала на 35%. Розробники з Rebellion знову пропонують геймерам повернутися в минуле і битися з зомбі-нацистами в поодинці або кооперативі з трьома друзями.

До слова, передплатники PlayStation Plus вже можуть забрати безкоштовні березневі гри. У цьому місяці Sony дарує Shadow of the Colossus і Sonic Forces для PlayStation 4.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Sony PlayStation Ігри
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