PlayStation втратила кілька гучних ексклюзивів: нові ігри представлять в Epic Games Store

Нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що гра The Outer Worlds від авторів оригінальної Fallout та New Vegas стане ексклюзивом Epic Games Store. Проте це не єдиний проект, який з'явиться в цифровому магазині: туди перекочують й хіти студії Quantic Dream, які довгий час залишалися ексклюзивом PlayStation.

Які ігри вийдуть в Epic Games Store? Як повідомляє 4PDA, перші натяки з'явилися вчора, 20 березня, коли представники Epic Games випадково опублікували постер, на якому красувалося лого трилера Heavy Rain авторства Девіда Кейджа.

На ділі ж крім дощового детектива в Epic Games Store з'являться й інші гучні релізи компанії: неоднозначна Beyond: Two Souls і недавній хіт Detroit: Become Human, що оповідає про взаємини людей та андроїдів.

Втім, дивуватися такому повороту подій не варто. Кілька місяців тому Quantic заявляла, що планує повернутися на PC. Однак на перевидання найпотужніших ексклюзивів PS4 на PC навряд чи хтось сподівався.



Новий постер від Epic Games

Переживати з приводу розповсюдження ігор виключно через EGS не варто навіть найзапеклішим противником магазину: ексклюзивність тайтлів Quantic в сервісі Epic Games буде тимчасовою і триватиме лише рік. Велика ймовірність, що потім хіти перекочують і в Steam.

Інші гучні проекти в Epic Games Store. До слова, прийдешня Control від Remedy, відповідальна за Max Payne, теж стартує під егідою EGS. Як і The Sinking City, а також Afterparty, The Cycle, Dauntless, Industries of Titan, Kine, Soul Ash та інші.

