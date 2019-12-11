Як обрати сучасну та безпечну варильну поверхню для кухні: корисні поради

Здавалося б, що складного може бути в такому нехитрому, на перший погляд, приладі як кухонна плита? Та прогрес зайшов далеко вперед, і без гідної поради при виборі цієї техніки не обійтися. Сьогодні ми зробимо огляд варильних поверхонь разом з одним із лідерів ринку – українським брендом Pyramida.

Варильна поверхня – техніка, без якої не обходиться жодна сучасна кухня. Сьогодні у тренді – вбудована техніка. Вона надає оселі сучасного вигляду і займає менше простору. Ми звикли до кухонних плит, які ідуть як одне ціле разом з духовкою. Однак ринок давно пропонує більш сучасні конструкції – окремо духова шафа, окремо варильна поверхня.

Дізнайтеся також: Як правильно обрати витяжку для кухні: корисні поради

Такі варильні поверхні новомодні та стильні, а також, що цілком закономірно, дуже популярні серед українців. Під час вибору варильної поверхні слід звернути увагу на такі критерії:

тип нагріву;

розмір;

матеріал виготовлення поверхні;

панель керування;

особливості варильних поверхонь.

Спершу потрібно визначитися, який тип нагрівання підходить вам найбільше. Останнім словом техніки вважають індукційні плити. Їх особливість у тому, що в процесі приготування їжі склокерамічна поверхня панелі не нагрівається, – нагрівається лише посуд, який на ній стоїть.

Такі плити цілком безпечні та економніші за звичайні електричні, оскільки споживають рівно стільки енергії, скільки потрібно для приготування страви. Втрати тепла фактично не відбувається.

Щодо розміру, то одним із ключових параметрів є ширина вбудовування. Стандартними й найбільш "ходовими" вважають поверхні 60 сантиметрів завширшки. Для нешаблонних і вузьких кухонь (таких, наприклад, як у популярних нині смарт квартирах) ідеально підходять компактні моделі 30 і 45 сантиметрів у ширину.

З розмірами визначилися, переходимо до матеріалу. Варильні поверхні можуть бути виконані з:

емальованого металу

нержавіючої сталі

склокераміки.

Якщо обираєте нержавіючу сталь, зверніть увагу, що варильні поверхні Pyramida виготовлені з високоякісної харчової сталі з низьким вмістом вуглецю, тому витримують нагрівання до 1400 градусів.

Нержавіюча харчова сталь марки AISI 304 – безпечна і стійка до високої температури, хімічного впливу.

Керувати сучасними плитами зручно і практично. На вибір – механічне (для любителів класики), і більш сучасне – сенсорне управління.

У кожного виду варильних поверхонь – свої особливості. У газових – газ-контроль, автопідпал, турбоконфорка. У електричних – 9 рівнів нагріву, нагрівальні елементи HighLight, таймер, блокування від дітей. "Фішкою" індукційних плит є конфорка Booster: на ній страва підігрівається набагато швидше. Про ці та багато інших додаткових характеристик вам завжди охоче розкажуть консультанти у магазині.

Купуючи плиту, звертайте увагу на гарантійні умови виробника та мережу сервісних центрів. Pyramida дає 3 роки повної гарантії на всю техніку і має мережу із 80 сервісних центрів. Сподіваємося, ця інформація стане вам у пригоді. Не помиліться з вибором, і нехай ваша техніка прослужить вам довго.