По-багатому: росіяни створили елітні чохли для AirPods Pro із золота та шкіри пітона

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AirPods Pro у золоті
AirPods Pro у золоті / caviar-phone

Російська компанія Caviar, яка добре відома створенням дуже дорого оформлення для флагманських смартфонів, тепер вирішила взятись і за навушники. Озолотила компанія нове покоління бездротових навушників AirPods Pro.

Як пише видання ixbt.com, найдорожча модель колекції має назву Caviar AirPods Pro Gold Edition. Корпус кейса і навушників зробили із золота 750 проби.

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Та на великий попит виробник не розраховує — випустять всього одну модель. Така розкіш обійдеться власникові у в 4 320 000 рублів (67 700 доларів або 1,7 мільйона гривень).

AirPods Pro

AirPods Pro у шкірі пітона

Окрім того, Caviar пропонує кілька версій AirPods Pro у різних кольорах: чорному, рожевому та зеленому. Футляр оброблений натуральною шкірою пітона або алігатора відповідного кольору.

Такі моделі коштують до 99 тисяч рублів (півтори тисячі доларів або 38 тисяч гривень).

AirPods Pro.

Є кілька варіантів кольору 

Для повіряння, оригінальна модель AirPods Pro, яку пропонують на сайті Apple, становить 250 доларів (це 6 100 гривень або 16 тисяч рублів).

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Теги: Новини Росії Новини Техно Техно Ґаджети
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