Побити свій же рекорд: смартфон Sony Xperia XZ4 отримає камеру на 52 мегапікселя

У погоні за високою якістю камери на своїх пристроях виробники ґаджетів йдуть на різні хитрощі. Деякі смартфони вже можуть похизуватися 48-мегапіксельними основними сенсорами, проте інженери із компанії Sony вирішили побити цей рекорд.

Згідно з публікацією інтернет-ресурсу Sumahoinfo, флагманський Sony Xperia XZ4 отримає потрійний модуль основної камери з роздільною здатністю основного датчика 52 Мп (f / 1.6).

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До того ж допоміжний телеоб'єктив отримає роздільну здатність 16 Мп (f / 2.6), третім елементом модуля стане 3D-датчик ToF для сканування об'єктів в кадрі і роботи з функціями доповненої реальності.



Sony Xperia XZ4 отримає камеру на 52 мегапікселя

Раніше повідомлялося, що ґаджет із захистом по стандарту IP68 обладнають процесором Snapdragon 855, 6 ГБ оперативної пам'яті, накопичувачем на 128 ГБ і акумулятором ємністю 4400 мАг.

Відзначимо, влітку 2018 року Sony представила 48-мегапіксельний модуль камери. Згідно з опублікованими специфікаціями, IMX586 отримав найменші в світі пікселі – всього 0,8 нанометра. Це дасть змогу отримати знімки із роздільною здатністю 8000 x 6000 точок (48 мегапікселів) в стандартному модулі 1/2 діагоналлю 8 міліметрів.

Презентація Sony Xperia XZ4 ймовірно відбудеться на виставці MWC 2019 наприкінці лютого.

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