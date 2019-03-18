Pocophone F2 від Xiaomi пройшов тест на продуктивність: що очікувати від смартфона

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Pocophone F2 протестували на продуктивність
Pocophone F2 протестували на продуктивність / mobidevices.ru

Ще не анонсований смартфон Pocophone F2 від Xiaomi пройшов тестування на продуктивність на популярному бенчмарку Geekbench. Він має стати наступником добре відомого "бюджетного" флагмана Pocophone F1.

Як пише Android Headlines, новинка теж отримає найновіший топовий процесор Snapdragon 855 та 4 ГБ оперативної пам’яті.

Тож в одноядерному тесті Pocophone F2 набрав 1776 балів, і 6097 — у багатоядерному. До прикладу, флагмани iPhone Xs Max та Samsung Galaxy S10+ у багатоядерному тесті показали результат - 4 777 балів та 4 543 бали відповідно.

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Смартфон працював під управлінням Android Q, Google минулого тижня випустила першу бету цієї операційної системи.

Pocophone F2

Pocophone F2 протестували на продуктивність 

Що відомо про Pocophone F2. Попередня модель була дійсно революційною, адже при топових характеристиках, ціна смартфона не перевищує 10 тисяч гривень. Тож щось схоже очікують він наступника. За попередніми даними, він буде працювати на процесорі Snapdragon 855 і стане найдешевшим смартфоном із цим чіпом.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi Poco
Джерело: 24 Канал
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