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В Україні може з'явитися єдиний податок для IT-шників: деталі

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В Україні може з'явитися єдиний податок для IT-шників / Unsplash

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації спільно з Мінцифри запропонував нову модель оподаткування для IT-індустрії. Чиновники планують зхапровадити єдиний податок, який сплачуватимуть компанії.

Що відомо про нововведення

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Згідно із новою схемою оподаткування, з 4% до 7% від обороту будуть платити компанії, які приєдналися до цієї ініціативи. Ставка буде зростатити щороку на 1% (з 2020 по 2024 рік), повідомляє "Ліга.Tech".

Крім того, ІТшники, які будуть працювати за новими умовами, будуть зобов'язані платити ЄСВ з двох мінімальних зарплат і військовий збір в розмірі 1,5%.

І ні, ми не впевнені, що це єдине правильне рішення. Але, провівши годинни аналізу, вважаємо це найкращою ідеєю, яка дозволить буквально створити індустрію, в які буде працювати не 200 000 юридично не пов'язаних між собою ФОП, а повноцінні прозорі компанії ,
– написав у себе в Facebook заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Які умови приєднання до ініціативи

Зараз обговорюються такі вимоги до тих, хто приєднується до такого режиму:

  • компанія з кількістю співробітників понад 10
  • частка експорту в прибутку – більше 75%
  • частка зарплатного фонду в собівартості – більше 75%
  • середня зарплата – не менше 5 мінімальних ЗП.

У першому півріччі, за даними Мінцифри, в Україні працювало 158 тисяч ІТ ФОПів з доходом 52,3 мільярда гривень. При цьому в Україні близько 60 тисяч офіційно влаштованих співробітників ІТ-компаній, зарплатний фонд яких становив лише 6,5 мільярда гривень в першому півріччі.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Податки Міністерство цифрової трансформації IT-бізнес
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