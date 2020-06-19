Єврокомісія запустила сайт, який зібрав інформацію про усі правила та заборони в окремих країнах в умовах пандемії коронавірусу. Ця інформація має бути особливо актуальною для туристів.

Як передає europa.eu, портал отримав назву Re-open EU. Він у режимі реального часу відстежує та надає інформацію про актуальні заборони та рекомендації у країнах ЄС.

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Як це працює

Спочатку потрібно вибрати країну, куди ви б хотіли відправитись у подорож. Після цього сайт надасть загальну інформацію щодо подорожі, сервісів та правил (наприклад, носіння масок, необхідність проходити двотижневий карантин чи здавати тести на COVID-19) та іншу корисну інформацію про туристичні пропозиції ЄС.

Також портал містить посилання на офіційні сайти, телефони гарячих ліній, ресурси з правилами для мандрівників, інформацію про обмеження у туристичних і громадських місцях.

Крім того, на порталі можна придбати патронажні ваучери, які дадуть змогу споживачам підтримати готелі та ресторани. Вони купують ваучер зараз, чим надають підтримку бізнесу, а скористатись ним можна пізніше, коли ситуація з пандемією покращиться.